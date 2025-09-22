알제이아이 3억3000여만 원, 미즈메디병원 2억4000여만 원 기탁

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 22일 꾸준한 기부로 나눔문화 확산에 앞장선 기부자의 소중한 뜻을 기리기 위해 ‘명예의 전당 헌액식’을 개최했다.

이날 헌액식에선 어려운 이웃을 위해 총 3억 3000여만 원을 기탁한 알제이아이(대표이사 유제원)가 우수기부자로 선정됐다.

알제이아이는 지난 2020년부터 꾸준히 어려운 이웃을 위한 나눔을 실천한 공로를 인정받았다.

지난 18일에는 (의)성삼의료재단 미즈메디병원(병원장 박용수)이 우수기부자로 선정됐다. 미즈메디병원이 지난 2003년부터 148차례 기부했으며, 기탁금액은 총 2억4000여만 원에 달한다.

진교훈 구청장은 “어려운 이웃을 위해 꾸준히 나눔을 실천해 주신 기부자 분께 깊이 감사드린다”며 “소중한 나눔이 오래 기억될 수 있도록 기부자에 대한 예우를 강화해 나가겠다”고 말했다.

구는 ‘기부자 명예의 전당 헌액’, ‘기부자 감사패 전달’ 등을 통해 기부자들에 대한 예우와 건전한 기부 문화 확산에 힘쓰고 있다.