㈜문장건설이 오는 10월 전남 무안군 오룡2지구 37·38블록에서 총 793세대 규모로 ‘오룡2지구 지엔하임’을 분양한다. 이번 공급은 20년간 이어온 남악신도시 개발의 사실상 마지막 퍼즐이자, 오룡택지지구 마지막 공동주택용지에 들어서는 신축 아파트라는 점에서 실수요자와 투자자 모두의 관심이 집중되고 있다.

특히 이번 단지는 ‘교육특화 단지’라는 차별성을 갖췄다. 단지 바로 앞 사랑유치원·사랑초(예정)가 있어 안전한 도보 환경을 확보하고 있으며, 단지 내에는 대한민국 대표 교육 브랜드인 종로엠스쿨의 입점이 계획돼 있다.

종로엠스쿨은 ‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’에서 15년 연속 1위를 차지한 교육 전문기관으로, 초·중등 영어·수학 중심 커리큘럼과 전문 강사진, 전국 단위 성취도 평가를 통해 수준 높은 교육 경쟁력을 제공한다. 입주민 자녀에게는 1년간 수강료 무상 지원과 추가 1년 30% 할인 혜택 등이 제공돼 학부모 입장에서는 사교육비 절감과 질 높은 교육 제공의 기회를 동시에 누릴 수 있다.

이 같은 교육특화 모델은 이미 전국 주요 대단지에서 성공적으로 검증된 바 있다. 경기 용인 반도체 클러스터 중심의 3,724가구 대단지 ‘용인 푸르지오 원클러스터’, 경남 창원시 진해구 최대 규모 브랜드 대단지 ‘창원 메가시티 자이&위브’ 등이 종로엠스쿨을 도입해 ‘교육특화 단지’로 조성되며 학부모들의 높은 관심을 이끌어낸 대표 사례다. 오룡2지구 지엔하임 역시 이러한 성공 방식을 이어가며, 지역 내 강력한 학부모 수요층을 흡수할 것으로 기대된다.

‘오룡2지구 지엔하임’은 전 세대가 선호도 높은 전용 84㎡ 단일 면적으로 설계됐다. 37블록 371세대(84㎡ A·B·D), 38블록 422세대(84㎡ A·B·C·D)로 다양한 평면을 마련해 실수요자의 선택 폭을 넓혔다. 일부 세대는 남창천·영산강 리버뷰 프리미엄을 누릴 수 있다. 단지 주변으로는 오룡수변공원(예정), 체육공원(예정), 공원숲길, 경관물길 등이 조성돼 쾌적한 자연환경을 갖추고 있으며, 특화 조경과 광장·문화공간을 아우른 커뮤니티 설계로 생활 만족도를 극대화할 예정이다.

생활 인프라도 풍부하다. 롯데마트·롯데아울렛 등 대형 상업시설과 전남도청·교육청·법원·경찰청 등 행정타운이 인접해 안정적인 정주 여건을 갖췄다. 교통망 또한 KTX·SRT 목포역, 서해안·남해안 고속도로, 목포종합버스터미널에 더해 호남고속철 2단계(예정), 남해선 복선전철(예정)까지 예정돼 있어 직주근접성과 광역 접근성, 그리고 미래가치를 동시에 기대할 수 있다.

이 단지는 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 가격 경쟁력을 확보할 예정이다. 다만 최근 기본형 건축비와 인건비 인상으로 인해 일정 수준의 분양가 상승은 불가피하다. 그럼에도 정부가 ‘로또 분양’ 논란을 줄이기 위해 제도를 손질하기 전, 현 체제에서 공급되는 마지막 분양가 상한제 아파트라는 점에서 안정성과 미래가치를 동시에 기대할 수 있는 단지로 평가된다.

특히 ‘오룡2지구 지엔하임’의 시공을 맡은 문장건설은 올해 창립 25주년을 맞았으며 지금까지 전국에 1만 2천여 세대를 공급하며 중견 건설사의 입지를 다졌다. 수주 예정액을 포함한 매출은 1조 5,400억 원에 달하며, ‘실질 부채 0%, 어음 발행 0%, 미분양 0%’의 3무(無) 원칙을 바탕으로 5년 연속 NICE 신용평가 A등급을 유지하고 있다. 또한 2025 한경 주거문화대상 고객만족부문 대상, 주택건설의 날 대통령 표창 등 다수의 수상 실적을 통해 브랜드 신뢰도를 공인 받았다.

문장건설 관계자는 “오룡2지구 지엔하임은 남악신도시의 마지막 퍼즐을 완성하는 단지이자, 종로엠스쿨과 함께 ‘자녀 교육까지 책임지는 단지’로서 학부모들에게 특별한 가치를 줄 것”이라며 “브랜드 신뢰와 상품 경쟁력을 바탕으로 실수요자와 투자자 모두가 만족할 수 있는 프리미엄 주거 가치를 선보이겠다”고 전했다.

한편, 오룡2지구 지엔하임은 오는 10월 주택전시관을 오픈할 예정이다.