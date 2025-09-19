[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 침체한 민생경제 회복과 골목상권 활성화를 위해 ‘민생 회복 소비쿠폰’ 2차 지급을 추진한다.

신청은 오는 22일부터 10월 31일까지 가능하며, 지급된 쿠폰은 11월 30일까지 사용해야 한다.

이번 지원은 소득 상위 10%를 제외한 국민에게 1인당 10만 원씩 지급된다.

다만 △재산세 과세표준 합계 12억 원 초과 △연 금융소득 2천만 원 초과자는 제외된다. 또 건강보험료 부과 기준을 적용하되, 맞벌이 가구에는 가구원 1명을 추가 인정하고 1인 가구는 연소득 약 7,500만 원 수준까지 완화해 형평성을 보완했다.

지급 방식은 신용·체크카드, 모바일 영주사랑 상품권, 선불카드 중 선택할 수 있다.

특히 이번부터는 종이 상품권이 빠지고 선불카드 지급이 새로 도입됐다. 신청은 온라인(카드사 홈페이지·앱, ‘지역상품권 Chak’) 또는 주소지 행정복지센터 방문을 통해 가능하다.

시는 신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 22일부터 26일까지 출생 연도 끝자리 요일제를 운영한다. 예를 들어 끝자리 1·6은 월요일, 2·7은 화요일에 신청할 수 있다.

유정근 영주시 권한대행은 “짧은 사용 기간 동안 시민들이 불편 없이 소비쿠폰을 활용해 지역 상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 빈틈없이 하겠다”며 “민생안정을 최우선에 두고 집행하겠다”고 말했다.