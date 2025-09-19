9월 29일~10월 1일 제조사별 전국 서비스센터서 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국자동차모빌리티산업협회는 추석연휴를 맞이하여 자동차 이용자의 안전한 운행을 위해 국내 자동차 제작사와 함께 ‘추석연휴 자동차 무상점검 서비스’를 실시한다고 19일 밝혔다.

오는 29일 오전 8시 30분부터 10월 1일 오후 5시 30분까지 3일간 진행되는 이번 추석연휴 자동차 무상점검은 국내 5개 제작사(현대자동차, 기아, 한국지엠자동차, 르노코리아, KG모빌리티) 모두 참여해 실시한다.

현대차는 1210개 서비스 협력사(블루핸즈)에서, 기아는 16개 직영 서비스센터 및 750개 서비스 협력사(오토큐)에서 실시하며, 쿠폰을 다운로드(소진시까지)해 무상점검을 받을 수 있다.

한국지엠자동차는 9개 직영 서비스센터와 378개 협력서비스센터, 르노코리아는 7개 직영 서비스센터와 370개 협력서비스센터, KG모빌리티는 2개 직영 서비스센터와 313개 협력서비스센터에서 무상점검을 받을 수 있다.

이번 무상점검 기간 동안 지정된 서비스센터를 방문하는 고객에게는 엔진·공조장치 상태, 타이어 공기압 및 마모상태, 브레이크 및 패드 마모도 점검, 냉각수 및 각종 오일류, 와이퍼, 휴즈 상태 등을 점검받을 수 있다.

무상점검 후 필요한 경우 워셔액 보충(한국지엠 제외) 등은 그 자리에서 무상으로 실시해 주게 된다.

아울러 자동차 운행 중 고장 또는 교통사고 등이 발생했을 때 신속한 지원을 위해 제작사별 긴급 출동반도 상시 운영한다.