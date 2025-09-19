“아프간 바그람기지 반환 노력중”…스타머 “우크라 방위강화 논의” 국빈방문 마지막날 정상회담…기술협정 체결, 470조 경제협력

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 문제가 생각했던 것보다 복잡하다면서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 실망했다고 말했다.

트럼프 대통령은 영국 국빈방문 마지막 날인 18일(현지시간) 버킹엄셔의 총리 별장 체커스에서 정상회담 후 연 공동 기자회견에서 “푸틴 대통령과 내 관계 때문에 우크라이나 문제가 가장 쉬울 거라고 생각했는데 그가 나를 정말로 실망시켰다”고 말했다.

이어 우크라이나 전쟁이 미국에는 영향을 미치지 않지만, 좋은 소식이 있기를 바라며 본인에게 우크라이나 전쟁을 해결할 의무가 있는 것 같다고 했다.

키어 스타머 영국 총리는 정상회담에서 트럼프 대통령과 우크라이나 방위를 강화하기 위한 방안을 논의했다고 전했다. 그는 푸틴 대통령이 트럼프 대통령의 압박에만 ‘움직일 의향’을 보인다며 추가적인 압박이 필요하다고 강조했다.

유럽에 러시아산 석유, 가스를 사지 말라고 압박해온 트럼프 대통령은 이날도 유가가 떨어지면 푸틴 대통령이 전쟁을 끝낼 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이스라엘·팔레스타인 문제에 대해서도 “복잡하다”고 말했다.

스타머 총리는 “가자지구 상황을 용납할 수 없어 우리는 평화와 로드맵의 필요성에는 절대적으로 동의한다”고 말했다.

그러나 트럼프 대통령은 조만간 팔레스타인을 국가로 인정하려는 영국의 정책에 대해선 “그 부분에서는 총리와 의견이 불일치한다”며 “사실 우리 사이에 몇 안 되는 의견 불일치 중 하나”라고 말했다.

트럼프 대통령은 아프가니스탄으로부터 바그람 공군기지를 반환받기 위해 노력 중이라고도 밝혔다. 바그람 기지는 미군이 2021년 8월 아프가니스탄에서 철수할 때까지 작전본부 역할을 해온 곳이다.

그동안 트럼프 대통령은 조 바이든 정부의 아프간 철군 과정에서 빚어진 혼란을 비판해 왔으며, 이 공군기지가 중국의 영향력 아래 놓였다고 주장해 왔다. 아프가니스탄 측은 이를 부인한다.

트럼프 대통령은 “(바그람) 기지를 원하는 이유 중 하나는 중국이 핵무기를 만드는 곳에서 1시간 떨어진 곳이기 때문”이라고 했다.

이번 국빈방문을 불과 며칠 앞두고 피터 맨덜슨 주미 영국 대사가 미국 성범죄자 고 제프리 엡스타인과 친분을 이유로 해임됐는데, 트럼프 대통령도 엡스타인 관련 의혹이 제기됐다는 점에서 이목이 쏠렸다.

트럼프 대통령은 관련 질문을 받고 “나는 그(맨덜슨)를 모른다. 총리가 답하시는 게 나을 것”이라고 답변을 피했다. 스타머 총리는 “임명 당시 몰랐던 일부 정보는 지난주에야 드러났고 내가 결정했다”고 간단히 답했다.

이날 트럼프 대통령과 스타머 총리는 공동 기자회견 전 마이크로소프트, 엔비디아, 보잉, 롤스로이스, BAE시스템스, 글락소스미스클라인 등 양국 주요 기업 최고경영자(CEO)가 참석한 행사에서 연설하고 양국간 기술 협력 활성화를 위한 ‘기술 번영 협정’에도 서명했다.

스타머 총리는 트럼프 대통령의 영국 방문을 계기로 “대서양을 사이에 두고 양방향으로 총 2500억 파운드(470조8000억원)가 흐르게 됐다”고 평가했다.

기술 분야에서는 트럼프 대통령의 국빈 방문을 계기로 마이크로소프트는 국외 최대 규모인 300억달러(약 41조7000억원)를 투자하기로 했으며 구글은 AI 연구·인프라에 향후 2년간 50억 파운드(9조4000억원) 투자를 약속했다.

두 정상은 양국의 긴밀한 협력 관계를 강조했다.

트럼프 대통령은 “우리 두 나라의 관계는 귀중한 것이며 아름다운 유산”이라며 “우리에겐 깨뜨릴 수 없는 유대감이 있다”고 말했다. 스타머 총리도 트럼프 대통령과 본인이 “서로 존중하고, 진짜로 서로 좋아하는 지도자들”이라고 화답했다.

트럼프 대통령은 미국이 전 세계에 부과한 관세로 미국에 대한 투자가 17조달러(2경3600조원)에 달하게 됐다고도 말했다.

그는 사우디아라비아 국왕이 자신에게 ‘미국은 1년 전만 해도 죽어 있었는데 가장 핫한 나라가 됐다’고 말했다면서 “우리는 관세로 수조 달러를 벌어들였다. 우리나라에 아주 놀라운 일이었다”고 말했다.

이어 “우리는 이같은 투자를 전에 본 적 없으며 관세가 아니었다면 그 일부밖에 보지 못했을 것”이라고도 주장했다.