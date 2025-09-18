CJ·한진·롯데는 3일 이상 휴무, 쿠팡만 365일 배송 체제 지적 쿠팡 “백업 시스템 도입, 기사들도 주 2~3일 휴무” 반박 나서

[헤럴드경제=정주원 기자] 택배노동자과로사대책위원회가 쿠팡 택배 노동자들의 추석 연휴 휴식을 보장하라고 18일 촉구하고 나섰다.

대책위는 18일 오후 서울 광화문 광장에서 기자회견을 열고 “CJ대한통운, 한진택배, 롯데택배 등 주요 택배사들은 명절 연휴 최소 3일 이상의 휴무를 보장하고 있다”며 “쿠팡만 홀로 365일 배송 체제를 고집하고 있다”고 비판했다.

이어 “쿠팡 택배 노동자들에게도 최소 3일의 휴일을 보장해야 한다”고 주장했다.

윤중현 전국택배노동조합 수석부위원장은 “쿠팡에서 일한 이후 4년 동안 가족과 명절 당일을 단 한 번도 함께 보내지 못했다는 증언이 있다”며 “쿠팡의 로켓배송과 빠른 배송이 낳은 21세기 실향민”이라고 지적했다.

서아론 녹색소비자연대 국장은 “소비자들이 원하는 것은 빠른 배송만이 아니다”라며 “안전한 노동과 공정한 거래, 지속 가능한 사회를 함께 바란다”고 말했다.

이에 대해 쿠팡 물류 자회사인 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)는 같은 날 의견문을 통해 “쿠팡 택배 기사들이 추석 연휴에 전원 근무해야 한다는 주장은 사실이 아니다”라고 반박했다.

CLS는 “업계 최초로 추가 인력을 투입하는 ‘백업 기사 시스템’을 도입해 고객은 주 7일 배송을 받되 위탁 배송 기사는 주 2~3일 휴무를 취하고 있다”며 “평일과 휴일을 가리지 않고 기사 3명 중 1명은 휴무를 보장받고 있다”고 설명했다.