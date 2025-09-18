[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 22일부터 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’을 지급한다.

2차는 1인당 10만원을 추가 지원한다. 앞서 1차 소비쿠폰은 전 국민을 대상으로 최소 15만원에서 최대 45만원까지 지급됐다.

지급 대상은 가구 합산 소득 상위 10%를 제외한 전 국민으로 지난 6월 부과된 건강보험료 본인부담금 기준액 이하인 가구가 해당된다.

다만, 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원 초과인 가구, 2024년도 귀속 금융소득 합계액이 2000만원을 초과인 가구는 건강보험료 본인부담금과 상관없이 지급 대상에서 제외된다.

대상자 여부는 22일부터 건강보험공단, 각 카드사 홈페이지, 행정복지센터 등에서 확인할 수 있다.

신청은 이날부터 10월 31일까지이며, 시행 첫 주(22~26일)에는 혼잡을 방지하기 위해 온·오프라인 모두 출생 연도 끝자리 요일제가 적용된다.

▷월요일은 1, 6 ▷화요일 2, 7 ▷수요일 3, 8 ▷목요일 4, 9 ▷금요일 5, 0 ▷토요일 모두(출생 연도 끝자리 기준)

신청 방법은 1차와 동일하다. 신용·체크카드 소비쿠폰은 카드사 누리집·앱에서 신청 가능하다.

지역사랑상품권 소비쿠폰은 인천e음 앱과 읍·면·동 행정복지센터(주민센터)를 방문해 신청할 수 있다.

장애인·고령자 등 거동이 불편 주민을 위해 ‘찾아가는 서비스’ 도 지속 운영한다. 특히 1차 신청자는 별도의 신청 없이도 자동으로 처리된다.

소비쿠폰은 신청 다음날부터 순차적으로 지급되며 11월 30일까지 인천시 관내 연매출액 30억원 이하 업체에서 사용할 수 있다.