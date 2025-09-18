삼일PwC, 세계경제학자대회 참석자 111인 설문…최대 리스크로 무역분쟁 응답자 과반이 AI 영향력 낙관…“저성장 한국도 AI로 생산성 제고해야”

[헤럴드경제=노아름 기자] 각국의 경제학자들은 미중 무역 분쟁 및 미국의 경제정책 등이 단기적으로는 세계 경제에 부정적 영향을 줄 것으로 전망했다. 다만 중장기적으로는 생성형 인공지능(AI)의 도입과 활용이 향후 3년간 경제성장률을 끌어올릴 것으로 내다봤다.

삼일PwC는 세계경제학자대회(ESWC)에 참석한 경제학자를 대상으로 한 설문조사 결과를 발표했다고 18일 밝혔다.

조사 결과 응답자의 47%가 향후 1년간 경제 성장률이 하락할 것으로 예상했다. 세계 경제에 큰 영향을 미칠 가장 큰 리스크로는 무역 분쟁(27%)과 미국 경제정책(26%)을 꼽았으며, 지정학적 갈등(17%), 인플레이션(11%) 등이 뒤를 이었다. 한편 AI 확산에도 불구하고 사이버 위험은 단기간 내 세계 경제의 주요 리스크로 인식되지 않는 것으로 조사됐다.

중장기적으로는 세계 경제에 대한 낙관적 전망이 우세했다. 응답자의 64%는 AI의 도입과 활용을 통해 향후 3년간 세계 경제 성장률이 상승할 것으로 전망했다. AI의 영향력이 클 것으로 예상되는 산업 분야로는 ▷통신·미디어 ▷제조 ▷유통·물류 ▷엔터테인먼트 ▷헬스케어 순이다.

경제학자들은 AI 확산에 따른 부작용도 우려했다. 주요 우려사항으로는 ▷개인정보 유출 및 프라이버시 침해(23%) ▷가짜뉴스 확산(23%) ▷경제적 격차 심화(23%) 등이 꼽혔다. 반면 인간의 통제력 상실(10%)이나 AI 설계 오작동으로 인한 피해(9%) 등의 위험은 상대적으로 덜 우려하는 것으로 나타났다.

최재영 삼일PwC 경영연구원장은 “이번 설문조사는 글로벌 불확실성으로 각국의 성장 전망이 하향 조정되는 가운데 신기술의 등장이 세계 경제의 새로운 성장동력이 될 가능성을 보여주고 있다”며 “저성장 기조에 진입한 한국 경제도 AI를 적극 활용해 생산성을 제고해야 한다는 시사점을 제공한다”고 말했다.

이번 설문에는 아시아(59%), 유럽(14%), 북아메리카(14%), 아프리카(6%) 출신으로 구성된 전 세계 경제학자 111명이 참여했다. 세계경제학자대회는 세계계량경제학회가 5년에 한 번 개최하는 세계 최대 규모의 경제학 학술대회로 올해 처음 한국에서 개최됐다.