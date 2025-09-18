방송화면 전면 개편…몰입형 UI·UX, 실시간 소통

[헤럴드경제=강승연 기자] SK스토아는 18일 업계 최초로 AI(인공지능), 실시간 양방향 소통, 몰입형 UI·UX를 적용한 방송화면 전면 개편을 단행했다고 밝혔다.

이번 개편은 AI 커머스 경쟁력 확보와 시청·구매 여정 최적화, 개인화 쇼핑 강화 등 세 가지를 핵심 목표로 삼았다. 이를 통해 녹화 방송이라는 기존 데이터홈쇼핑의 구조적 한계를 극복한다는 포부다.

지난해 첫선을 보인 AI쇼호스트는 더 고도화했다. 특허 출원한 기술을 기반으로 자연스러운 음성과 입술 움직임은 물론, 다채로운 의상과 자연스러운 모션, 표정까지 적용하는 게 가능해졌다. 실시간으로 메시지를 입력해 음성 생성과 립싱크도 할 수 있다. 이를 통해 방송 맥락에 맞는 구매 가이드를 실시간으로 제공하며, 고객 경험 향상과 사업 성과 창출에 기여할 것으로 기대된다.

AI는 구매 과정 전반에도 적용됐다. AI를 활용한 상품평 요약 기능이 대표적이다. 방대한 고객 리뷰를 AI가 분석·선별해 핵심 내용을 TV화면에 제공한다. 고객은 리뷰를 짧은 시간 안에 확인할 수 있고, 회사는 교환·반품률을 줄일 수 있다. 여기에 ‘AI 상품요약’, ‘가격 혜택 안내’ 등 기능도 추가됐다.

시청과 구매 과정을 동시에 최적화하는 몰입형 UI·UX도 눈길을 끈다. 상품별 특성에 따라 고객의 구매 판단에 직결되는 정보를 직관적으로 배치했다. 가격 혜택, AI 상품 요약, 배송 안내 등 6가지 핵심 정보를 선별해 노출한다. 노출되는 정보는 상품군별 특성에 따라 달라진다. 패션·가전 등 유형 상품은 가격 혜택과 AI 상품 요약, 보험·렌탈 등 무형 상품은 상담 안내와 상품 요약을 중심으로 정보를 제공한다.

실시간 양방향 소통 기능도 대폭 강화했다. 라이브톡, 상품 문의, 주문 현황 확인, 경품 추첨 등 다양한 기능을 추가했다. 예를 들어 모바일이나 상담 전화를 통해 남긴 고객 질문은 방송화면에 즉시 노출해 실시간 양방향 소통을 구현한다.

TV와 모바일 데이터를 결합한 개인화 서비스 기반도 새롭게 마련했다. 데이터홈쇼핑의 특성을 활용해 TV 로그인만으로도 보유 쿠폰, 적립금, 회원등급 등 적용 가능한 할인과 적립 혜택을 자동 반영한 최대 혜 추천 서비스를 도입했다. 필요시 모바일로 이동해 TV에서 확인한 혜택 그대로 모바일에서 구매할 수 있다.

양맹석 SK스토아 대표는 “고객의 시선을 붙잡는 소통 혁신을 통해 TV커머스의 새로운 장을 열어가겠다”며 “앞으로도 AI와 데이터 활용 수준을 높여 TV와 모바일에서 최적의 혜택과 경험을 제공하는 AI커머스 퍼스트 무버(First Mover) 위상을 확고히 하겠다”고 강조했다.