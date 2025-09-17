제135차 의장협의회 월례회…지역 현안 공유·주민 복리 증진 방안 논의

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군의회(의장 강영구)는 17일 특별위원회실에서 ‘제135차 경북북부지역 시·군의회의장협의회 월례회’를 개최했다.

이번 회의에는 경북 북부 11개 시·군의회 의장들이 함께해 지역 상생과 협력 방안을 집중 논의했다.

권영준 협의회장(봉화군의회 의장)의 주재로 진행된 회의는 개회사와 환영사, 축사에 이어 본회의와 기념촬영 순으로 진행됐다.

의장들은 지역 현안 대응은 물론 지방자치 발전을 위한 긴밀한 협력체계 구축 필요성에 뜻을 모았다.

특히 북부권 균형발전과 주민 복리 증진을 위한 공동 노력 방안이 활발히 논의되며 실질적인 협력 의지가 강조됐다.

권영준 협의회장은 “시·군의회 간 지속적인 소통과 협력이야말로 지역 발전의 원동력”이라며 “앞으로도 주민 삶의 질 향상을 위해 함께하겠다”고 말했다.

강영구 예천군의회 의장도 “이번 회의가 상생과 협력의 비전을 제시하는 자리가 됐다”며 “지역 발전을 위한 의회 간 연대를 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.

경북북부지역 시·군의회의장협의회는 매월 정기적으로 모여 지역 현안을 공유하고 공동 대응 방안을 모색하며 지방자치의 발전과 협력 강화에 힘쓰고 있다.