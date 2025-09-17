서대문구가족센터 ‘가을 사랑에 물들다..썸댕문 with 내품애(愛)센터’ 개최 반려견 키우는 관내 28~39세 미혼남녀 위해 커플 매칭 프로그램 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 서대문구가족센터가 10월 31일과 11월 1일 서대문 내품애(愛)센터(모래내로 333)에서 반려견을 키우는 미혼남녀 만남 행사 ‘썸댕문 with 내품애센터’를 개최한다.

올해 4월 커플 매칭률 65%를 달성하며 성황리에 종료된 ‘썸대문 with 벚꽃’의 두 번째 시리즈다.

‘서대문 내품애센터’는 반려동물 복합문화공간으로 일부 장소를 이번 행사에 어울리게 꾸밀 예정이다.

하루에 미혼남녀 12명씩 이틀간 24명이 오후 1∼8시 반려견과 함께 하는 레크리에이션 및 커플게임, 1:1데이트, 저녁식사 등에 참여한다.

행사를 마칠 때 각각 마음에 드는 이성을 3순위까지 제출하며 최종 커플로 성사되면 후속 데이트도 지원받는다.

서대문구에서 일하거나 거주하면서 반려견(중·소형견)을 키우는 28~39세 미혼남녀(1997~1986년생)가 참여할 수 있으며 희망자는 10월 12일까지 서대문구청 공지사항을 참고해 온라인(구글폼)으로 신청하면 된다.

신청자들을 대상으로 거주지, 나이 등을 확인하기 위한 1차 서류 심사 후 무작위 추첨으로 참여자를 선정한다.

선정된 이들은 주민등록초본, 재직증명서(직장인), 사업자등록증명원(사업자), 소득금액증명원이나 건강보험자격득실확인서(프리랜서), 혼인관계증명서(상세), 반려견 동물등록증 등을 내야 한다.

자세한 내용은 서대문구가족센터로 문의하면 된다.

이성헌 구청장은 “선선한 가을날 서대문구의 청춘남녀들이 반려견과 함께 이성을 만나며 즐거운 추억을 쌓고 소중한 인연도 만들 수 있길 기대한다”고 말했다.