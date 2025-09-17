車·중장비·전력 분야 한미 기업 간 일대일 비즈니스 상담 관세·법률·회계 헬프데스크 운영…실질적 협력 기회 마련

[헤럴드경제=서재근 기자] 산업통상자원부와 코트라는 지난 15일(현지시간)부터 이틀간 ‘2025 글로벌 파트너십 USA’ 행사 프로그램으로 한미간 공급망 협력 상담회와 세미나를 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 8월 25일 양국 정상이 만나 산업 및 공급망 협력을 강화하기로 한 데 이어 마련된 대규모 비즈니스 파트너십 포럼 및 B2B 상담회로, 기업 간 실질적 협력 기회 마련에 초점을 뒀다.

이번 글로벌 파트너십(GP) 행사가 열린 시카고 및 중서부 지역은 미국 기계·중장비·자동차 산업 중심지로 미 제조업 생산의 40% 이상을 차지, 글로벌 기업 본사와 공장이 밀집돼 있다. 이날 상담회에도 제너럴모터스(GM), CNH 등 세계적인 자동차·중장비·전력기업 20여 개사와 우리 소재·부품·장비 기업 48개가 참여, 150여 건 상담을 진행하며 산업, 공급망 협력방안을 논했다.

실제 국내 S사는 미국 완성차 기업 1차 협력사와 4년간 2000만 달러(약 270억원) 규모의 고정밀 단조부품 수출 계약을 성사시켰고, 다수의 국내기업이 미국 잠재파트너사와 비밀유지계약(NDA) 체결 등을 통해 향후 협력을 구체화하기로 했다.

미국 측 참가사인 얀마 USA사 관계자는 “기술과 품질력이 뛰어난 한국 중장비 부품기업을 찾고자 행사에 참석했다”며, “신규 파트너를 발굴해 공급망을 다변화하고자 한다”고 말했다.

B2B 상담회에 더해 현장에서는 최근 미국 시장 환경 급변에 따른 기업 대응을 지원하기 위해 관세·법률·회계 전문가를 배치한 헬프데스크를 설치해 컨설팅 상담도 제공했다.

15일 열린 ‘미국 진출전략 세미나’에서도 현지 전문가들이 최신 관세·투자·법률 정보와 대응 방안을 설명, 미국 산업용 장비 기업 I사 구매 책임자가 글로벌 공급망 진입 전략을 제시해 참가사들의 관심을 끌었다.

이금하 코트라 북미지역본부장은 “이번 파트너십 행사는 급변하는 무역환경 속에서 한미 기업이 상호 협력을 통해 새로운 기회를 찾고 산업·공급망 동맹을 발전시키는 차원에서 마련됐다”며 “우리 최대 시장인 미국에서 중소기업들이 불확실성을 이겨내고 성과를 낼 수 있도록 총력을 기울이겠다”고 말했다.