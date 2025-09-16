최상급 배추·양념재료 100% 국산 사용

[헤럴드경제=유재훈 기자]대교그룹과 고성군, 강원특별자치도가 함께 설립한 해양심층수 전문기업 강원심층수는 내달 26일까지 프리미엄 ‘천년동안 김장김치’ 사전 예약 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

‘천년동안 김장김치’는 해양심층수로 재배한 최상급 배추를 사용해 만든 한정 생산∙판매하는 프리미엄 김치다. 청정 고지대에서 천연미네랄이 풍부한 해양심층수로 키운 배추를 해양심층수로 절여 아삭한 식감을 살렸다.

특히 양념 재료는 100% 최상급 국산을 사용했다. 안동 태양초 고춧가루, 광천 토굴 새우 육젓, 남해 마늘 등을 사용했고, 동해 고성 수심 605m에서 취수한 해양심층수로 만든 청정 소금으로 감칠맛을 강화했다.

‘천년동안 김장김치’는 예약 주문 수량에 맞춰 생산해 맛과 신선도를 유지하며, 10월 마지막 주부터 순차적으로 배송될 예정이다. 사전 예약 고객에게는 할인 및 무료 배송 혜택이 제공되고, 5박스 이상 구매 시 ‘천년동안 전통고추장’이 증정된다.

강원심층수는 신선도 유지를 위해 일회용 아이스팩 대신 얼린 천년동안 해양심층수 500ml를 활용하고, 포장재로는 FSC(국제산림관리협의회) 인증 친환경 종이 박스를 사용해 ESG 경영을 실천하고 있다.

강원심층수 관계자는 “천년동안 김장김치는 청정 해양심층수와 엄선된 국산 재료로 정성껏 준비한 프리미엄 김치이다”며 “이번 사전 예약을 통해 건강과 맛을 경험하며 특별한 혜택까지 누릴 수 있는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.