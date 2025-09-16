- 아산 모종샛들지구 A1블록에 전용 59~154㎡, 총 1079가구 규모

- 단지 주변으로 상업, 문화, 행정 등 생활 인프라 갖춰져 있어

- 단지 내 스카이라운지, 실내수영장, 교보문고 서비스 등 다양한 커뮤니티시설 들어서

㈜서한은 9월 충남 아산시 모종샛들지구 A1블록에 아산모종 서한이다음 노블리스를 분양할 예정이다.

아산모종 서한이다음 노블리스는 지하 2층~ 최고 29층, 10개동, 1079가구로 이중 969가구만 일반분양한다. 타입별 가구 수는 ▲59㎡(임대) 110가구 ▲84㎡A 116가구 ▲84㎡B 104가구 ▲84㎡C 210가구 ▲84㎡D 104가구 ▲101㎡A 432가구 ▲154㎡A 3가구로 다수가 수요자들의 선호도가 높은 중소형 평형으로 구성된 것이 특징이다. 분양시장에서 희소성을 갖춘 전용 85㎡초과 물량도 총 세대수의 40%에 달한다.

단지가 들어서는 모종샛들지구는 총사업비 1549억 원을 투입해 오는 27년 준공을 목표로 추진되는 대규모 도시개발사업지로 대지조성 공사는 ㈜서한에서 진행하고 있다. 게다가 인근 풍기역지구도 개발이 진행 중으로 계획대로 진행 될 경우 기존 모종1,2지구까지 포함해 1만여 가구의 아산 내 新주거타운으로 발돋움할 전망이다.

또한 단지 주변으로 상업, 문화, 행정 등 생활 인프라가 갖춰져 있어 향후 도시개발사업이 완료될 경우 인구가 지속적으로 유입되면 추가적인 기반시설이 확충되면서 정주여건이 한층 개선될 것으로 기대된다.

실제로 아산모종 서한이다음 노블리스는 신리초와 모종중, 모종동 학원을 도보로 이용할 수 있고 지구 내 유치원과 초등학교도 신설될 예정이라 교육여건이 좋다. 또한 온양여중·고, 한올중·고 등도 단지 인근에 위치한다. 게다가 롯데마트, 이마트, 롯데시네마, 아산충무병원 등이 도보 거리에 위치해 있어 편리하게 이용이 가능하다. 대전지방법원 천안지원 아산시법원, 한마음 야구장, 이순신종합운동장도 가까운 거리에 있다.

교통편의성도 좋다. 지하철 1호선·GTX-C노선(예정) 온양온천역 및 풍기역(예정)과 아산시외버스터미널, 천안아산역(KTX) 등을 통해 서울, 수도권 및 전국으로 원활하게 이동할 수 있다. 차량으로 이동 시 온천대로를 통한 아산 도심 및 천안으로의 이동이 수월하며 당진청주고속도로 아산IC, 서해안 고속도로, 경부고속도로, 국도 등을 이용한 수도권 및 천안, 당진 등 인접 도시 접근이 용이하다.

또한 직주근접성도 갖췄다. 삼성디스플레이시티, 삼성SDI 천안사업장, 아산탕정테크노일반산업단지 등이 가까워 출퇴근이 편리하다. 여기에 R&D집적지구, 아산디스플레이시티 2단지 등 산업 인프라도 지속적으로 확장되며 일자리 기반이 탄탄해지고 있어 아산시 인구가 늘고 있어 향후 배후수요도 더욱 늘어날 수 있는 만큼 향후 미래가치도 기대된다.

한편, 아산모종 서한이다음 노블리스는 입주민들을 위해 다양한 커뮤니티시설을 도입할 예정이다. 아산시 최초 실내체육관, 스카이라운지, 게스트하우스, 실내수영장, 골프연습장, 교보문고 서비스(북큐레이션) 등을 갖춰 단지 내에서 입주민들이 편리하게 취미생활을 즐길 수 있을 전망이다.

분양관계자는 “단지는 모종샛들지구가 본격화되는 가운데 대단지로 공급하는 아파트라 벌써부터 많은 기대감이 이어지고 있다”라며 “모종샛들지구와 풍기역지구 등이 개발되며 아산 내 새로운 주거타운으로 거듭나고 있는 상황에서 소비자들 기대의 부응하는 아파트를 선보일 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

한편, 아산모종 서한이다음 노블리스를 시공하는 ㈜서한은 1971년 대구주택공사로 출발해 1982년 (주)서한으로 사명으로 바꾼 이후 평택 고덕, 청주 오송, 인천 영종 등에서 아파트를 성공적으로 공급한 50년 이상 전통의 건설회사다. 특히 올해 시공능력평가에서 전국 50위에 오르며 업계에서 우수성을 인정받기도 했다.

아산모종 서한이다음 노블리스 견본주택은 충남 아산시 풍기동에 마련되며 9월 중 오픈 예정이다.