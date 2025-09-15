청정수소 생산 거점과 수도권 활용 거점, 2025년 공동 수소특화단지 목표

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기지] 경북 울진군과 평택시가 15일 수소경제 활성화와 탄소중립 실현을 위해 전략적 협력에 나섰다.

울진군은 이날 평택시청 대회의실에서 ‘수소경제 혁신선도협력 업무협약(MOU)’을 체결하고, 수소특화단지 공동 지정과 수소 전주기 산업 협력에 나서기로 했다.

손병복 울진군수와 정장선 평택시장을 비롯해 미코파워, 환동해산업연구원, 한국청정수소진흥연구원 등 기업·연구기관 관계자 20여 명이 협약식에 참석했다.

양 지자체는 상호 협력 의지를 공식 확인하고, 향후 실무협의회를 구성해 공동 과제를 구체화하기로 했다.

울진군은 한울원전 인근의 대규모 청정수소 생산 잠재력을 보유하고 있으며, 평택시는 수도권을 대표하는 수소 생산·유통·활용 거점으로 성장했다.

이번 협력을 통해 양 지자체는 2025년 수소특화단지 공동 지정 목표를 달성하고, 국가 수소산업 혁신 모델을 제시한다는 계획이다.

손병복 군수는 “이번 협약은 울진이 단순한 원자력수소 생산 거점을 넘어 대한민국 수소산업 선도 지역으로 도약하는 계기가 될 것”이라며, “평택시와 협력을 통해 대한민국 수소경제의 새로운 지평을 열겠다”고 강조했다.