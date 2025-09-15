지역 숙박업계와 협력방안 모색 간담회 진행

[헤럴드경제=박준환 기자]의정부시(시장 김동근)가 지난 12일 시장실에서 대한숙박업중앙회 의정부시지부와 숙박업 활성화 방안 등을 주제로 간담회를 진행했다.

이번 간담회는 지역 숙박업계의 애로사항을 청취하고, 관광산업과 숙박업이 함께 발전할 수 있는 실질적인 협력 방안을 모색하기 위해 마련했다.

간담회에는 김동근 시장과 대한숙박업중앙회 의정부시지부 관계자들이 참석해, 숙박업 환경 개선과 관광 인프라 확충을 중심으로 다양한 의견을 교환했다.

참석자들은 ▷숙박업 제도 개선 ▷지역 관광 연계 강화 ▷공동 마케팅 추진 등 현실적 방안을 제안했다. 김 시장은 업계의 의견에 깊이 공감하며 함께 해결책을 찾겠다는 의지를 밝혔다.

김 시장은 숙박업계의 어려움을 이해하고 격려하는 한편, 시 차원에서 지원할 수 있는 부분을 다각도로 검토하겠다고 전했다. 특히 민관 협력체계를 강화해 숙박업과 관광산업이 균형 있게 발전할 수 있는 정책적 뒷받침을 약속했다.

시는 이번 간담회에서 나온 다양한 의견들을 면밀히 분석해 정책에 반영하고, 실질적인 대안을 마련해 실행할 계획이다.

김동근 시장은 “숙박업은 의정부시 관광산업 발전의 중요한 기반이자 지역경제의 버팀목”이라며 “숙박업계가 당면한 어려움을 함께 풀어나갈 수 있도록 적극 지원하겠다. 앞으로도 업계와 끊임없이 소통하며 상생 발전을 이끌겠다”고 말했다.