지난 5월 개강·매월 1회 진행…10/17 졸업식 제1기 아카데미 워크숍, 안성에서 1박2일 진행 “새로운 도전 향한 다짐…농촌에서 답을 찾다”

사단법인 한국생명과학기술연구원과 농협대학교가 공동 주최한 제1기 ‘한국여성농업인 리더십아카데미’ 워크숍이 지난 12~13일 농협 안성교육원에서 1박 2일간 열렸다.

이번 행사는 농촌 현장 체험을 통해 우리 농업의 미래를 모색하고 차세대 여성 리더로서의 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 행사에는 전국에서 선발된 회원 30명이 참석했다.

제23대 농협중앙회장을 지낸 김병원 한국생명과학기술연구원 회장은 인사말에서 “국내외 농업의 패러다임이 빠르게 변화하는 만큼, 이번 현장 워크숍이 우리 농업의 미래를 준비하는 의미 있는 시간이 되기를 바란다”고 말했다.

김 회장은 “농업·농촌의 미래는 여성 농업인의 리더십에 달려 있다”며 “서로의 경험과 정보를 공유해 농업, 농촌 현장에서 혁신을 일으키는 리더가 되기를 기대한다“고 강조했다.

회원들은 첫날 농협 안성 농식품물류센터와 중부 자재유통센터를 방문해 농식품 유통 구조를 파악하고, 변화하는 소비자 트렌드에 발맞춘 홍보 등 다양한 판매 전략에 대해 논의했다.

이어 농협안성교육원에서 열린 ‘대화의 시간’에서는 농림수산업자신용보증기금과 NH농협손해보험, 농협 하나로유통 MD(상품기획자), 농식품안전 담당자 등 전문가들이 참여한 가운데 농업인들이 직면한 어려움과 정책적, 실무적 지원 방안에 대해 깊이 토론했다.

전문가들은 각자의 분야에서 축적된 경험과 지식을 공유하며 농업 현장에서 직면한 다양한 과제에 대해 해결 방안을 제시했다.

참가자들은 현장에서 겪는 금융 애로, 재해위험 관리, 농산물 판로 확대, 식품 안전관리 등 현실적인 고민들을 전문가들과 직접 소통하며 실질적인 해법을 모색하는 귀중한 시간이 되었다고 입을 모았다.

유인회 회원(경남 마산)은 “각 분야의 전문가들을 한자리에 초청해 우리의 고민을 듣고 다양한 해법을 제시해 줘 큰 도움이 됐다”며 “특히 회원들 간의 고충을 공유하고 문제 해결 경험을 배운 값진 시간이었다”고 소감을 전했다.

저녁 시간에는 회원들이 한자리에 모여 자유토론 시간을 갖고 농업현장에서 겪는 다양한 경험과 노하우를 함께 함께 나누며 새로운 아이디어와 정보를 교환하기도 했다.

이날 토론회는 ▷농업⸳농촌 현장에서의 경험 공유 ▷여성 농업인 리더십 강화 ▷지속 가능한 농업 발전 전략 모색을 주제로 분임 토의를 했다. 참석자들은 현장에서 겪은 실제 사례를 나누며 여성 농업인이 주도하는 새로운 농촌 공동체 모델에 대해 심도 있는 논의를 펼쳤다.

특히 여성농업인의 역할 강화와 지역사회 참여 확대라는 공동의 비전을 제시하며 문제 해결을 위한 창의적 아이디어와 정책 제언도 있었다.

고화순(경기 남양주)회원은 “대화의 시간을 통해 서로의 경험을 나누고 지혜를 모으는 과정 자체가 큰 자산이 됐다”며 “특히 회원들의 고충을 깊이 있게 알게 되었고 어려운 문제가 닥쳤을 때 어떻게 해결해 나갔는지를 피부로 느끼는 소중한 시간이 되었다”고 말했다.

둘째 날에는 안성에 위치한 유기장 공방을 방문하여 ‘안성맞춤’의 유래가 된 유기 특산물 제작 과정을 견학했다.

참석자들은 고부가 가치를 창출하는 유기장 현장을 보면서 가공, 유통, 브랜드화 과정을 벤치마킹해 농업 현장에서도 활용할 수 있는지 고민해 보는 뜻깊은 시간을 보냈다. 이어 금광호수 전망대에서 1박 2일간의 워크숍 일정을 마무리하며 평가회를 진행했다.

회원들은 평가회에서는 워크숍을 통해 얻은 경험을 바탕으로 새로운 도전과 변화를 다짐하며 농촌 미래를 이끌어 나가는 주역이 될 것을 다짐했다.

유옥이(충북, 음성) 1기 아카데미 회장은 “이번 워크숍을 통해 함께 배우고 나누며 성장하는 시간이 되었으며 농촌 현장의 애로를 공유하고 새로운 경영전략을 세울 수 있었던 유익한 시간이 됐다”며 “특히 전문가와의 대화의 시간은 큰 힘이 됐다”고 밝혔다.

한편 ‘한국여성농업인 리더십아카데미’는 지난 5월 개강해 매월 1회씩 진행되고 있으며 오는 10월17일 졸업식을 앞두고 있다.