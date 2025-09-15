‘AiON’ 고객 문의 답변율 2배 확대…6개 IP에 우선 적용

[헤럴드경제=신현주 기자] CJ온스타일이 AWS(아마존 웹 서비스)의 GenAI 이노베이션 센터와 공동 개발한 AI(인공지능) 챗봇 ‘AiON’을 도입한다고 15일 밝혔다.

‘AiON’은 라이브 방송 최적화 AI 고객 응대 전용 챗봇이다. 방송 몰입감을 높이기 위한 즉시 응답 체계가 핵심이다. AI 기술력과 CJ온스타일(ONSTYLE)의 커머스 혁신을 결합하겠다는 의미를 담았다.

서비스는 방송·배송·제품·인증·주문 등 5가지 질문 유형에 특화됐다. 이미지·텍스트 기반 상품 정보 파악, 대화 맥락 반영, 관심도·감정 인식, 재고 등 정교한 응대가 가능하다. CJ온스타일은 AiON 도입을 통해 고객 문의에 대한 응답률을 기존 대비 2배까지 끌어올릴 계획이다.

지난 8월 28일 ‘환승뷰티’ 모바일 라방에서 시범 운영한 결과, 답변율·만족도·응답 속도 등 주요 지표에서 개선 효과가 확인됐다. 전체 답변율은 평균 대비 약 3배 높아졌다. 방송의 쌍방향 소통을 위해 실시간 답변과 AI 챗봇 답변이 병행됐다. 전체 답변 중 AiON이 만든 답변 비중은 75.0%에 달했다. 답변에 대한 ‘만족해요’ 비율도 85.7%를 기록하며 고객 피드백이 긍정적으로 확인됐다.

CJ온스타일은 AiON을 ‘셰프의 공구마켓’, ‘겟잇뷰티 with 유인나’, ‘브티나는 생활’, ‘큰손언니 BIG세리’, ‘월간셀럽’, ‘환승뷰티’ 등 6개 인기 IP에 우선 적용했다. 9월 한 달간 테스트 운영을 거쳐 10월부터 본격적으로 적용 범위를 확대할 방침이다.

CJ온스타일 관계자는 “AI 챗봇 ‘AiON’은 단순한 자동 응답 도구가 아닌 고객 만족도를 높이고 방송 몰입을 강화하는 안내자”라며 “앞으로도 사용자 중심의 혁신을 통해 효율성과 신뢰도를 강화할 것”이라고 설명했다.