24일까지 올해의 명예구민 후보자 추천 받아... 구정발전에 공헌하고 상호교류 증진에 기여한 타구 주민 및 외국인 대상 금천구청 방문, 우편 또는 이메일로 추천 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)가 지역 발전에 기여한 올해의 명예구민 후보자를 24일까지 추천받는다.

금천구 명예구민 제도는 금천구 발전에 기여한 자를 발굴해 자긍심을 고취시키고, 지속적인 협력관계를 유지하기 위해 2015년 시작됐다. 현재는 금천 교육발전에 기여한 공로를 인정받은 전 독산고등학교 교장 김홍섭씨가 금천구 명예구민이다.

명예구민은 금천구민에 준하는 행정상 혜택을 받고, 구에서 주관하는 각종 행사에 초청되거나 구정 관련 위원회 위원으로 위촉 기회가 주어지는 등의 예우를 받게 된다.

추천 대상은 외국인, 타 시군구 거주자 중 ▲ 금천주민의 생활, 경제, 교육 및 문화, 예술 활동 증진에 기여한 사람 ▲ 금천구와의 교류 증진, 통상 협력 또는 금천구민과의 우호 증진에 크게 공헌한 사람 ▲ 금천구민에게 귀감이 되고 상징적 의미가 있는 사람이다.

명예구민 후보자 추천권자는 공공단체의 장, 10인 이상의 회원을 가진 사회단체의 장, 10명 이상의 구민이다.

명예구민은 24일까지 금천구청 자치행정과에 방문하거나 우편 또는 전자우편을 통해 추천할 수 있다. 추천 서식은 금천구청 누리집 ‘고시·공고’에서 확인할 수 있다.

구는 명예구민증 수여심사위원회의 심사를 통해 명예구민을 선정한다. 이후 10월 15일 금천구민의 날 기념행사에서 명예구민증과 명예구민증서(상패)를 전달할 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “지금까지 금천구의 발전에는 많은 사람들의 기여가 있었다”면서 “더 나은 금천구로의 발전을 위해 금천구민이 아님에도 금천구 구정과 금천구민에게 헌신, 봉사한 분들이 선정될 수 있도록 많은 관심과 추천을 바란다”고 전했다.