서초동 84㎡ 품귀, 일주일 사이에 4억원 뛰는 단지도 ‘독수리 5형제’ 신축 강세, ‘아크로 드 서초’ 분양 기대감 전문가 “테헤란로 배후 주거지, 장기적 가치 재평가 전망”

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 아파트 시장이 다시 들썩이고 있다. 6·27 대출 규제의 효과가 약해지면서 강남·강북을 가리지 않고 상승세가 전역으로 퍼지고 있다. 강북 한강벨트를 중심으로 역세권 대단지와 선호 단지에서 신고가가 속출하는 가운데, 강남 3구 중에서도 상대적으로 저평가 지역으로 꼽혀왔던 서초구가 가파른 상승 흐름을 타고 있다.

서초동은 교대역·강남역·남부터미널역을 끼고 크게 네 개 구역으로 나뉘며 특색 있는 주거 환경을 형성해 왔다. 최근 들어선 ‘서초 래미안’·‘서초푸르지오써밋’·‘서초 롯데캐슬 클래식’ 등 대표 단지들이 연이어 최고가를 새로 쓰며 분위기를 이끌고 있다.

특히 ‘독수리 5형제’로 불리는 ▷서초 그랑자이 ▷래미안 리더스원 ▷래미안 서초 에스티지 ▷래미안 서초 에스티지S 주요 신축 단지들이 강세를 보이는 가운데, 신동아아파트 재건축으로 추진되는 ‘아크로 드 서초’가 하반기 분양에 나서며 기대감을 키운다.

2029년 상반기 입주를 앞두고 이제 막 착공에 들어간 아크로 드 서초에 대해 현지 공인중개사무소들은 “분양가가 평당 3억원대에 육박할 것”이라며 “반포 가격을 따라갈 수 있을 것”이라고 전망했다.

현장의 체감은 더 뜨겁다. 서초 A공인중개사무소 관계자는 “대출 규제로 인해 84㎡(이하 전용면적) 선호도가 높아졌다”며 “금액대 차이가 크지 않은 115㎡ 이상의 큰 평수보다 더 대출받아 움직이기 좋아 매물이 나오면 곧바로 계약으로 이어진다”고 전했다.

이어 “래미안 리더스원은 일주일 새 4억원 이상 뛰어 84㎡ 호가가 42억원까지 오른 상황이다. 이전 최고가는 7월 기록한 37억2000만원”이라며 “거래 가능한 매물이 거의 없다”고 덧붙였다.

실거래가 역시 이를 입증한다. 14일 국토부 실거래가 공개시스템에 따르면 ‘서초 래미안’ 126㎡는 지난달 16일 33억원에 거래되며 7월에 이어서 또 한 번 같은 금액에 신고가를 갈아치웠다. ‘서초 그랑자이’ 119㎡는 같은 달 7일 47억원에 거래돼 최고가를 기록했고, ‘서초푸르지오써밋’ 59㎡는 7월 11일 32억3000만원에 매매됐다.

‘서초 롯데캐슬 클래식’ 133㎡ 역시 지난달 18일 34억원에 거래되며 최고가를 경신했다. 이들 단지는 모두 평당 1억원을 웃도는 시세를 형성하며 서초동 전반의 강세를 보여주고 있다.

인근 서초 B공인중개사무소 관계자도 “서초푸르지오써밋 매도 문의가 늘고 있고, 강남역 인근 주거단지에 비해 상권가에 형성돼 상대적으로 선호도가 낮던 롯데캐슬 클래식도 84㎡ 호가가 34억원을 넘으며 평당 1억원 이상으로 형성되는 모양새”며 “독수리 5형제에 비해 가격이 낮은 편임에도 꾸준히 오르는 분위기”라고 설명했다.

전문가는 서초동을 ‘테헤란로 배후 주거지’로 평가하며 장기적인 상승 잠재력에 주목한다. 박합수 건국대학교 부동산대학원 겸임 교수는 “경부고속도로 지하화가 본격화되면 공원과 상권이 형성되고, 강남역 롯데칠성 부지 개발 등 굵직한 호재가 이어질 경우 배후 주거지로서 가치가 크게 오를 것”이라며 “학원가가 상대적으로 약세라는 교육 환경의 한계에도 불구하고 교통·편의·업무 접근성이 뛰어난 만큼 지금 시세보다 오를 일만 남았다”고 했다.