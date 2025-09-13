“기후위기 대응 제도 강화…모든 상황에 선제적 대응”

[헤럴드경제=박성준 기자] 이재명 대통령이 13일 가뭄으로 극심한 물 부족을 겪고 있는 강원도 강릉 지역에 비가 내린 데 대해 “오늘 내린 이 단비가 강릉 땅에 희망과 활력을 선사해 주길 간절히 기원한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 페이스북을 통해 ”유례없는 가뭄이 이어지던 강릉에 마침내 반가운 비가 내렸다“며 이같이 전했다. 그는 ”지난 7월 6일부터 시작된 가뭄이 이번 비 한 번으로 해소되진 않겠지만, 무기한 제한급수로 샤워나 빨래조차 마음 놓고 하기 어려웠던 시민들께 작은 위안이 되길 바란다“고 말했다.

이 대통령은 정부의 대응 조치도 언급했다. ”지난 8월 30일 강릉 현장을 직접 방문해 실태를 점검하고 국가 재난 사태 선포를 지시한 이후, 소방동원령을 발령해 긴급 대응에 나섰다“고 설명했다. 이어 ”전국의 군과 소방 물탱크 차량을 동원해 인근 정수장의 물을 상수원에 운반하고, 관련 기관과 협력해 하천수를 활용하는 등 가용 수원을 확보해 필요한 설비도 추가 설치했다“고 부연했다.

이 대통령은 “앞으로 기후변화 등 환경 요인으로 인해 국민이 불편을 겪지 않도록 제도와 관리 체계를 자세히 점검하고 한층 강화할 것”이라며 “미비한 부분은 신속히 보완해 모든 상황에 선제 대응할 수 있는 체계를 만들겠다”고 약속했다.

강릉에는 전날 밤부터 이날 오전 8시까지 용강동 기준 86.9㎜의 비가 내렸으며, 이날도 강우가 이어질 것으로 예보됐다.