이달 30일까지 신규 매수 이벤트 진행

[헤럴드경제=문이림 기자] 한국투자신탁운용은 이달 30일까지 ACE KPOP포커스 상장지수펀드(ETF) 신규 매수 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

참여 방법은 이벤트 기간 동안 ACE KPOP포커스 ETF를 10주 이상 신규 매수한 뒤 참여 링크를 통해 매수 내역을 인증하면 된다. 이벤트 기간 종료 후 추첨을 통해 총 140명에게 경품을 제공할 예정이다. 기간 내 중복 참여는 불가능하다.

경품은 목련정원 자개 티슈 보관함(10명), 유기 양주잔 세트(10명), 치킨·커피 기프티콘으로 구성됐다. 특히 한국을 상징하는 기념품은 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 방영 이후 높아진 전통 문양 기념품의 인기를 반영했다.

설문조사 이벤트도 진행 중이다. 참가자는 K-팝 산업을 대표하는 4대 기획사 중 향후 성장성이 가장 높을 것으로 보는 회사를 선택해 투표하면 된다. 한국투자신탁운용은 응답자 240명을 추첨해 치킨, 커피, 아이스크림 기프티콘을 제공한다.

설문 주제는 ETF 포트폴리오와 직결된다. ACE KPOP포커스 ETF는 에스엠(24.91%), JYP Ent.(23.91%), 하이브(23.69%), 와이지엔터테인먼트(22.22%) 등 4대 기획사를 포함해 K-팝 산업 관련 기업만 담은 상품이다.

K-팝 산업 집중 투자 전략은 투자자들의 선택을 받고 있다. 코스콤 ETF CHECK에 따르면 올 들어 ACE KPOP포커스 ETF로 유입된 자금은 1496억 원에 달한다. 이 중 734억 원(49%)은 개인투자자 순매수로 집계됐다.

염정인 한국투자신탁운용 ETF디지털마케팅부 부장은 “ACE KPOP포커스 ETF에 대한 투자자 관심이 지속되고 있어 이번 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 ACE ETF 투자자와 함께 할 수 있는 다양한 이벤트를 마련할 것”이라고 말했다.