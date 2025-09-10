[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK부산은행은 10일 신라대학교와 ‘지역과 대학의 동반성장을 위한 상생 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지역대학의 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화를 지원하기 위해 진행하는 상생 파트너십으로 지난해 대동대학교와 동아대학교, 올해 7월 동의과학대학교에 이어 네 번째로 체결됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▷디지털 캠퍼스 전환 지원 ▷지역화폐 동백전 활성화 ▷교직원·외국인 유학생 금융 편의성 확대 ▷산학협력기업 금융지원 등의 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

특히 BNK금융그룹이 추진 중인 모바일 전용 대학생 스마트캠퍼스 플랫폼 ‘캠퍼스락’을 BNK시스템과 협업해 신라대에 도입할 예정이다. ‘캠퍼스락’은 ▷모바일 학생증 ▷전자출결 ▷학사행정 ▷커뮤니티 기능 등을 하나의 앱으로 통합해 제공하는 서비스다.

이번 협약을 통해 신라대학교 재학생은 디지털 학습환경 개선은 물론 ‘고메부산’, ‘라이프’ 등 지역과 연계된 BNK만의 특화 콘텐츠도 ‘캠퍼스락’을 통해 이용할 수 있게 된다.