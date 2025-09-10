[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 아이유(IU)가 여름의 끝자락에 팬들들에게 노래 선물을 전했다.

10일 소속사 이담 엔터테인먼트에 따르면 아이유는 이날 오전 7시 모든 음원 플랫폼을 통해 디지털 싱글 ‘바이, 썸머(Bye, Summer)’를 발매했다.

‘바이, 썸머’는 지난해 9월 서울월드컵경기장에서 열린 ‘2024 더 위닝(THE WINNING) 앙코르 콘서트에서 공개된 곡이다. 당시 무대에서 아이유는 “이번 투어를 하면서 유난히 여름이 긴 느낌이었다. 하지만 여러분과 함께해 올여름은 최고의 여름이었다고 말하고 싶다“며 ”여름이 유독 길었고 뜨겁게 사랑했기에 들려주고 싶은 곡이다”라고 소개했다.

직접 기타를 치며 노래를 부르던 무대 초반 비가 살짝 내리더니 곡이 끝날 즈음엔 연출된 무대처럼 아름다운 장면이 연출돼 팬들 사이엣도 깊은 추억이 된 곡이다.

아이유가 직접 작사, 작곡했고 ‘러브 윈스 올(Love wins all)’을 함께했던 서동환 작곡가와 공동 작곡 했다. 서정적인 보컬과 담백하지만 아름다운 선율, 시원한 밴드 사운드가 어우러진 노래다. 이 곡과 함께 리릭 비디오 영상은 아이유 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.

아이유는 오는 13~14일 양일간 KSPO 돔에서 팬밋업 ‘바이 썸머’를 연다. 현재는 차기작 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영에 한창이다.