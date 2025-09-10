26일까지 이프위(IFWY) 누리집 통해 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 26일까지 ‘이프위(IFWY) 2025 한국 지역대화’ 참가자를 모집한다.

이프위(IFWY)는 청년들이 지속가능한 미래를 위해 행동과 연대를 실현할 수 있는 글로벌 플랫폼으로 청년 간 토론, 예술, 문화 교류의 장이다.

이번 ‘2025 한국 지역대화’는 ‘변화를 위한 연결(Connect for Change)’을 주제로 열린다. 이는 한국에 거주하는 외국인과 청년들이 글로벌 의제에 대한 이해와 소통을 통해 10월 27일부터 29일까지 있는 ‘이프위(IFWY) 파이널 컨퍼런스’에서 발표할 권고안을 도출하는 자리다.

이 자리에선 동료 평가를 통해 파이널 컨퍼런스에 참여할 청년 대표 25명을 선정한다. 선정된 청년 대표단은 홍보대사 활동과 제2차 세계 사회개발 정상회의(WSSD), 세계 주요 20개국 정상회의(G20) 등 국제행사에서 청년 중심의 권고안을 발표하게 된다.

참가 신청은 만 18세에서 35세 청년 누구나 가능하다. 참가 방법은 이프위(IFWY) 누리집을 통해 참여 동기를 포함한 간단한 자기 소개와 아이디어 허브에 관련 주제 6가지 중 하나를 선택해 정책 아이디어로 작성해 제출하면 된다.

또 신청자는 제안한 아이디어 공유를 위해 다른 신청자들의 아이디어를 살펴보고 ‘좋아요’ 누르기 또는 댓글 달기를 하면 된다. 참가자는 신청자 중 심사를 통해 50명을 선발해 개별 통보할 예정이다.

지역대화는 10월 11일부터 12일까지이며, MBC 경기도 양주 연수원에서 개최된다. 이번 한국 지역대화는 은평구, 유엔사회개발연구소(UNRISD), MBC, 한양대가 주최하고 경희대 국제개발협력연구센터가 주관한다.

자세한 사항은 경희대 국제개발협력연구센터 전화로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “다양한 글로벌 의제를 공유하고자 하는 청년들의 참가가 있길 바란다”며 “앞으로도 미래를 이끌어갈 청년들이 소통할 수 있는 장을 마련하기 위해 노력하겠다”고 말했다.