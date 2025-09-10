8일 김길성 중구청장 직원 청렴교육 강사로 나서 토크콘서트로 직원들과 현실에서 만날 수 있는 문제 허심탄회하게 소통... 직원 참여형 현실 풍자 연극도 펼쳐져 호응

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“청렴은 곧 우리의 정체성이자 자존심입니다”

지난 8일 김길성 중구청장이 ‘청렴 일타강사’로 나서 직원들과 소통했다.

서울 중구(구청장 김길성)는 이날 오전 9시 30분부터 약 2시간 동안 중구청 7층 중구홀에서 ‘청렴중구 같이가치 콘서트’를 개최해 호응을 얻었다.

청렴콘서트는 청렴을 주제로 강연과 토크 콘서트, 연극, 퀴즈 등 다채로운 프로그램으로 꾸려졌다.

먼저, 김길성 구청장이 강단에 올라 ‘공무원 행동강령’을 주제로 강연을 펼쳤다. 공직자가 직무수행 과정에서 반드시 지켜야 할 기준과 실제 위반 사례들을 소개, “청렴은 눈에 보이지 않지만, 그 가치를 지키기만 한다면 우리를 지켜주는 가장 강력한 방패”라고 강조했다.

이어진 토크 콘서트는 유쾌한 소통으로 열기를 더했다. 직원들은 휴대전화로 오픈카톡방에 접속해 다양한 사례에 실시간 투표하며 적극적으로 의견을 나눴다. ‘같이 일하기 가장 힘든 동료 유형은?’, ‘회식은 꼭 필요한가?’, ‘상급자가 퇴근 후 개인적인 심부름을 시킨다면, 거절할 수 있다?’ 등 현실적 사례로 김 구청장과 직원들이 솔직하게 토론하며 현장은 웃음과 공감으로 물들었다.

전문 배우 3인방이 펼치는 ‘사랑과 욕망’, ‘갑질 혹은 을질’ 등 연극도 이어졌다. 금품 유혹, 직장 내 갑질, 무책임한 태도 등 공직사회에서 벌어질 수 있는 문제를 풍자적으로 풀어냈다. 연극 중간에 무작위로 선정된 직원이 무대에 올라 연극 주인공이 돼 위기 상황을 극복하고 청렴을 선택하는 과정을 보여줘 큰 호응을 얻기도 했다.

중간중간 진행된 청렴 퀴즈도 직원들의 열띤 참여를 이끌어냈다. 행사에 참석한 직원들은 “구청장님과 직접 소통하며 재미있게 몰입할 수 있었다” “다양한 방식으로 청렴에 대해 이야기하고 생각하며 재미있게 몰입할 수 있었다” “청렴을 생활 속에서 실천해야겠다는 다짐을 하게 됐다”고 소감을 전했다.

김길성 구청장은 “청렴은 조직의 신뢰를 만들어가는 근간”이라며 “오늘 함께 웃고 즐기며 되새긴 청렴의 가치를 직원 모두가 일상 속 실천으로 이어가 ‘청렴중구’를 만들어 가길 바란다”고 말했다.