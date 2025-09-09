[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 9일 대통령실 직제 개편을 통해 인사수석비서관실을 신설하고, 조성주 한국법령정보원장을 인사수석비서관에 내정했다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 오후 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

강 실장은 조성주 인사수석 내정자에 대해 “인사혁신처 차장과 소청심사위원회 상임위원을 역임한 인사전문가”라며 “이해도가 뛰어나고 공직사회 문제의식이 높아 오직 국민에게 충직하면서 성과를 만들어내는 공직 문화를 만들어낼 것을 기대한다”고 했다.

인사수석을 신설한 배경에 대해 강 실장은 “특검을 통해 김건희 여사와 각종 인사개입 의혹이 드러나고 있다. 전 정권이 남긴 인사제도를 어떻게 고칠지는 저희에게 중요한 고민이었다”고 밝혔다.

중앙선거관리위원 후보자에 위철환 변호사를 지명했다. 강 실장은 “위 후보자는 대한변협 최초의 직선제 회장과 경기중앙지방변호사회장을 지냈고, 언론중재위원회 감사를 역임한 30여년 경력의 법조인”이라고 소개했다.

대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장에는 최휘영 문화체육관광부 장관과 가수 박진영씨가 임명됐다. 박진영씨를 임명하게 된 계기를 묻는 질문에 “박진영 대표는 K팝을 가장 먼저 미국에 진출 시도한 사람이기도 하고, K팝 관련한 대한민국의 상징처럼 된 인물”이라고 강 실장은 설명했다.

국민통합위원장에는 이석연 전 법제처장이 발탁됐다. 신임 이 위원장은 헌법재판소 헌법연구관, 경제정의실천시민연합 사무총장과 이명박정부 법제처장을 역임한 법조인이다.

국가건축정책위원장엔 김진애 전 의원이 임명됐다.