도농상생발전연구회 중간보고회 개최… 청년 유입·외국인 인력 활용 방안 논의

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시의회가 농촌 인력난 해소를 위한 정책 대안 마련에 본격 착수했다.

도농 상생발전 연구회(회장 김창현)는 8일 의회 회의실에서 ‘농촌 일자리 창출 및 영농 인력의 안정적 확보 방안 연구’ 중간보고회를 열고, 농업 현장의 인력 수급 문제를 해결하기 위한 다각적인 해법을 논의했다.

이번 보고회에는 연구회 소속 의원과 집행부 관계자, 용역사 연구진 등 20여 명이 참석했다.

참석자들은 고령화와 인구감소로 심화하는 농촌 인력 부족 문제를 현안으로 규정하고, 안동 농촌의 지속가능한 발전을 위한 의견을 교환했다.

연구용역은 ▲청년층의 농촌 유입 확대 ▲농촌관광을 통한 생활인구 증대 ▲내·외국인 영농인력의 안정적 확보 등 실질적 대안을 마련하는 데 초점을 두고 있다.

단기적 대책과 함께 중장기적 관점에서 농촌 활력 회복 전략을 모색한다는 구상이다.

김창현 연구회장은 “농촌 인력난은 더 이상 미룰 수 없는 중대한 과제”라며 “지역 여건에 맞는 현실적 대안을 마련해 안동 농촌의 지속 가능한 미래를 열어나가겠다”고 밝혔다.

연구회는 이날 제시된 의견을 반영해 최종보고회에서 구체적 정책 방향을 제시할 예정이다. 이번 연구 성과가 중앙정부의 농촌 인력 정책과 연계될 수 있을지 주목된다.