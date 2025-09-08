-9월 8일(월) 특별공급 시작으로, 9일(화) 1순위 등 본격 청약일정 돌입

-일반분양 전용 32~52㎡ 52세대… 트리플 역세권 입지 ‘돋보여’

HJ중공업이 서울시 마포구 동교동 일원에서 동교동 기린동산빌라 소규모재건축 정비사업을 통해 공급하는 ‘홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로’가 8일(월) 특별공급을 시작으로 본격 청약일정에 돌입한다.

‘홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로’는 지하 2층~지상 18층, 총 123세대 규모로 조성된다. 이 중 일반분양 물량은 총 52세대다. 일반분양 물량의 전용면적별 세대수는 각각 △32㎡ 14세대 △47㎡A 9세대 △47㎡B 4세대 △47㎡C 17세대 △47㎡D 4세대 △52㎡ 4세대로, 실속 있는 소형 평형으로 구성된다.

청약일정은 오는 9월 8일(월) 특별공급을 시작으로, 9일(화) 1순위 청약, 10일(수) 2순위 접수를 실시한다. 당첨자 발표는 9월 16일(화)이다. 정당 계약은 9월 29일(월)부터 10월 1일(수)까지 총 3일간 진행한다.

홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로의 1순위 청약자격은 서울특별시 및 수도권(경기도 및 인천광역시) 거주자 중 청약통장 가입기간이 12개월 이상 경과하고, 면적 ∙ 지역별 예치 기준금액을 충족한 만 19세 이상인 경우 1순위 청약이 가능하다.

홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로는 트리플 역세권 등 뛰어난 교통여건을 자랑한다. 단지 도보 4분 거리에 위치한 홍대입구역에 서울 지하철 2호선, 공항철도, 경의중앙선이 지난다. 이를 통해, 시청역까지 약 10분, 광화문역까지 약 16분, 여의도역은 약 15분 이내에 접근이 가능해 서울 주요 업무지구로 이동이 편리하다.

여기에 향후 개통이 예정된 부천 대장신도시에서 홍대입구를 잇는 대장홍대선(2030년 예정)이 홍대입구역을 지나고, 홍대입구역에서 한정거장 거리에 위치한 신촌역에는 서울서부선(2030년 예정)이 지나는 만큼 교통망은 더욱 편리해질 전망이다. 강변북로, 양화로, 신촌로, 월드컵북로, 동교로 등 도로망도 촘촘히 깔려 있어 서울 전 지역 등 인근지역 이동이 용이하다는 점도 체크 포인트다.

단지 인근에 각종 인프라가 집적된 풍부한 생활 인프라도 단지의 가치를 더하고 있다. 단지 바로 앞에 롯데시네마, CGV가 위치해 있고, 반경 2km 내 AK플라자 홍대, 현대백화점(신촌점), 이마트(신촌점), 하나로마트(신촌점)이 있어 편리한 생활 인프라를 갖췄다. 여기에 국내 최고수준의 연세대학교 세브란스병원도 단지와 인접해 우수한 의료 인프라도 눈에 띈다. 서울의 대표 핫 플레이스로 꼽히는 홍대 인프라 및 연남동 인프라도 접근성이 좋다.

쾌적한 주거환경도 기대를 모은다. 경의선 숲길이 도보권에 위치해 있고, 성산근린공원, 와우공원, 홍익문화공원, 느티나무 어린이공원 등도 가까이 있어 여가선용 환경이 우수하다.

잘 갖춘 교육환경도 눈에 띈다. 서교초, 경성중학교, 경성고가 인근에 있고, 대흥동 및 염리동 학원가 이용도 편리한 입지다. 여기에 서울 내 위치한 주요대학으로 꼽히는 홍익대, 연세대, 서강대, 이화여대 등 다수의 대학교도 단지와 가까이 위치해 있다.

특히 해모로 브랜드가 적용되는 점도 체크포인트다. 시공을 맡은 HJ중공업은 한진아파트, 그랑빌, 한진로즈힐 등을 통해 전국에 공급한 수많은 주택을 통해 브랜드 가치를 입증한 전통의 주택 명가다.

분양관계자는 “홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로는 서울의 핵심 입지인 홍대입구역 인근에서 트리플 역세권을 누릴 수 있는 입지적 강점이 많은 수요자들의 관심으로 이어질 것으로 보인다” 며 “최근 서울에서 우수한 입지여건을 갖춘 단지들의 청약 흥행이 이어지고 있는 만큼, 홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로의 청약 또한 좋은 결과를 예상하고 있다”고 전했다.

한편, ‘홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로’는 견본주택을 별도로 운영하지 않으며, 사이버모델하우스로 운영 중이다.