검찰은 ‘보완수사권 사수’에 사활…사건지연·부실수사 우려

[헤럴드경제=윤호 기자] 1948년 정부수립과 함께 법원으로부터 독립해 출범한 검찰청이 78년 만에 역사 속으로 사라지게 됐다. 정부조직 개편안에 따르면 내년 9월 검찰청은 폐지되고 공소청과 중대범죄수사청(중수청)이 신설된다.

8일 정부조직 개편안에 따르면 더불어민주당·정부·대통령실이 전날 검찰청 폐지안(정부조직법 개정안)을 확정하면서 수사는 행정안전부 산하에 신설되는 중수청과 국가수사본부 및 경찰이 맡게 됐다. 법무부 산하에는 공소청을 남기되 기소 및 공소 유지, 영장 청구만 전담시킨다.

경찰은 보이스피싱·다단계사기 등 민생범죄와 고소·고발을 포함한 모든 사건을 수사하고, 신설 중수청은 내란·외환·부패·경제·공직자·선거·대형참사·마약 등 9개 중요 범죄의 수사를 맡는다. 지역 중수청은 기존 검찰의 지방검찰청·지청 구조와 유사하게 설계될 것으로 보인다.

경찰과 중수청이 수사를 마친 사건은 검찰 대신 신설 공소청에 송치하게 된다. 공소청 검사는 기소 여부 판단 및 공소유지만 맡는다. 또 경찰·중수청이 압수수색·구속 등 강제수사를 신청할 경우 영장 청구 업무도 하게 된다.

추후 구체적인 검찰개혁 방안이 논의되는 국무총리실 산하 ‘범정부 검찰개혁추진단’에서는 검사의 보완수사권 유지 관련 논의가 집중적으로 이뤄질 것으로 보인다.

검찰로서는 ‘최후의 보루’로 여겨지는 보완수사권 사수에 사활을 걸게 됐다. 검찰 내부에서는 정치 수사 등으로 문제가 된 직접수사 기능은 포기하더라도 수사 지연 방지와 공소 유지, 수사기관 간 견제 필요성 등을 고려할 때 보완수사권만은 검찰에 남겨둬야 한다는 의견이 지배적이다.

이미 수사권 조정 이후 지연 문제가 커진 상황에서 검찰이 직접 보완수사를 할 수 없고 경찰에 대한 ‘보완수사 요구권’만 갖게 된다면 사건 처리가 불가능할 정도로 ‘핑퐁’ 현상이 커질 수 있다는 우려도 나온다. 경찰 수사 단계에서 검사의 수사지휘가 사라지고 사건을 송치받은 검사가 경찰에 재차 보완수사를 요구하는 현행 수사절차로 인해 형사 사건 처리 기간은 2020년 평균 142일에서 지난해 기준 312일로 2배 이상 늘어난 상태다.

보완수사권이 요구권이 된다면 ‘핑퐁’은 더 심해지며, 보완수사권이 아예 없다면 경찰 수사 등의 오류를 바로잡을 최소한의 견제 장치 마저 사라지게 될 것이라고 검찰 측은 우려한다. 공소청은 경찰과 중수청이 송치한 기록만 보고 기소 여부를 판단해야 하고 공소 유지 과정에서 필요한 추가 수사도 요청할 수 없게 되기 때문이다.

일례로 경찰이 피의자의 범행 자백으로 증거·자료 수집이 불필요하다고 보고 검찰에 송치해 기소한 뒤 재판에서 피의자가 범행을 부인할 경우, 과거에는 검찰이 곧바로 추가 수사를 벌여 수집된 증거를 재판에 제출할 수 있었지만 보완수사권이 없으면 이마저도 불가능해진다.

법조계 관계자는 “구속사건은 경찰에 사건을 다시 내려보내 보완수사를 요구하려면 구속 기한 문제로 석방시킬 수밖에 없다”며 “수사 내용이 조금이라도 부족하면 구속을 풀어야 하는 것”이라고 말했다.

뿐만 아니라 검찰이 이의신청·항고 사건도 수사할 수 없게 되면서 사법적 통제에 공백이 생기고, 검찰의 수사경험과 노하우를 활용할 수 없게 돼 사건의 실체적 진실 규명에도 어려움을 겪을 것이라는 관측이 나온다. 여당은 노하우 전수를 위해 중수청 출범 후 일정 기간 검사를 파견하겠다고 밝혔지만, 법무부 소속이던 검사와 검찰 수사관들은 소속 부처를 바꾸는 불확실성을 감수하면서까지 중수청으로 이동하는 것에 반감을 가질 수밖에 없다.

국가수사위원회 신설을 둘러싸고도 이견이 나온다. 민주당 등은 국무총리 직속의 독립적 기구로 국수위를 설치해 경찰, 중수청, 고위공직자범죄수사처 등 여러 수사기관을 총괄하도록 하자는 입장이다. 국수위는 수사기관 간 권한 조정, 불송치·불기소 사건 심의, 재수사 명령 등 견제와 통제 기능을 수행하도록 설계됐다. 하지만 야권에서는 위원 구성 과반이 정부나 대통령 몫으로 채워져 수사 독립성이 훼손될 수 있다는 점과 권한 집중으로 또 다른 ‘옥상옥’ 기관으로 전락할 수 있다는 점 등을 문제 삼고 있다.

당장 검찰청 폐지가 헌법에 위배된다는 지적도 있다. 헌법 89조 16항에 ‘검찰총장’이라는 명칭이 명시돼 있어 검찰청을 없애려면 헌법 개정이 불가피하다는 것이다. 차진아 고려대 로스쿨 교수는 지난 4일 국회 공청회에 나와 “검찰총장은 헌법에 적혀 있는 헌법상의 기관”이라며 “헌법 하위의 법률로써 이 명칭을 바꾸는 것은 위헌”이라고 했다.