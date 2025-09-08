‘더 센 3대 특검법’ 등 巨與 질주 속 임기 2주 만에 대통령과 1대 1 회담 “변화 의지 있어야 의미있는 만남” 정책위 보강…재선 박수영·김형동

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 지난달 26일 임기를 시작한 장동혁 국민의힘 대표 체제가 첫 시험대에 올랐다. 이번주 권성동 국민의힘 의원에 대한 국회 체포동의안 보고 및 표결, 일명 ‘더 센’ 3대 특검법 개정안 등 절대다수 의석을 앞세운 거대 여당의 압박이 본격화할 것으로 예상되면서다. 임기 시작 약 2주 만에 성사된 이재명 대통령과의 단독 회담은 경색된 정국에 협치 물꼬를 틀 수 있다는 기대감과 동시에 여당의 입법 독주의 또다른 명분이 될 수 있다는 우려를 함께 낳고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 8일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “취임 100일을 앞둔 시점에서 대통령이 여야 지도부와 대화의 물꼬를 튼 것에 대해서는 의미있게 생각한다”면서도 “그러나 변화가 없다면 만남은 의미가 없다”고 말했다.

장 대표는 “지금 대한민국은 대통령은 보이지 않고 특검만 보인다. 국회에는 더불어민주당만 보인다”며 “이것을 바꾸고 변화시키는데 대통령이 어떠한 역할을 할 준비가 돼 있지 않다면, 이번 만남은 그저 국민에 보여주기 위한 ‘쇼’에 불과할 것”이라고 했다. 이어 “이번 만남이 지금의 어려운 국정 난맥상을 풀어내고, 민주당의 의회 독주를 막아내고, 정치특검의 무도한 수사를 막아내는 데 대통령이 역할을 할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “그런 변화에 대한 의지가 있어야 이번 만남이 국민께 의미있는 만남으로 비춰지게 될 것”이라고 강조했다.

회담 성과가 사실상 이 대통령의 협치 의지에 달렸단 점을 강조한 장 대표의 발언은 이번 회담이 여야 협치에 선을 긋고 있는 민주당에 되려 유리하게 작용할 수 있다는 당내 일각의 우려를 고려한 것으로 보인다. 이 대통령과 정청래 민주당 대표가 이른바 ‘굿 캅’과 ‘배드 캅’ 역할을 각각 나눠 맡으면서 국민의힘이 실익을 얻지 못할 수도 있다는 우려다. 이번 회담이 장 대표가 내건 ‘대통령과의 1 대 1 회동’ 조건을 이 대통령이 수용하며 성사됐지만, 실제 협치 성과가 나오기까지 양측의 치열한 수싸움이 불가피할 전망이다.

김재원 최고위원도 이날 회의에서 “그저 사진 한 장 찍고 끝나는 것이 아니라, 대통령과 정부·여당의 앞으로의 모습이 달라져야 한다”고 주문했다. 그러면서 “현재 정치 전면에 나서고, 정치를 좌지우지하는 모습을 보이는 건 3대 특검과 강성 민주당 지지자를 대변하는 정청래 대표”라며 “국민의힘을 내란 정당이라고 규정하고, 특별재판부까지 만들어서 없는 죄도 뒤집어 씌우려고 하면 회담은 의미가 없다”고 비판했다.

당내에선 이번주부터 본격화하는 정기국회 일정을 앞두고 정부·여당이 추진하는 검찰개혁을 포함한 정부 조직개편안에 대한 지적도 쏟아졌다. 송언석 원내대표는 검찰청 폐지 등을 골자로 한 검찰개혁안이 담긴 정부 조직개편안을 “행정부와 헌정질서에 대한 무절제한 생체실험”이라고 비판했다. 송 원내대표는 특검 종료 이후 국수본 인계를 명시한 더 센 특검법과 내란특별재판부 신설, 대법관 증원안 등에 대해서도 “5년 임기인 위탁 경영자가 망나니 칼춤 추듯 국가기관의 기본 질서를 마구 파괴해도 되는지 의문”이라고 했다.

김도읍 정책위의장은 “졸속적인 정부 조직개편안이 과연 국민 민복을 위한 것인,지 아니면 민주당 성향의 특정 세력의 이익을 위한 것인지 국민의힘에서 소관 상임위 위주로 전문가 의견을 청취하고 면밀히 따져 대안 방안을 마련하겠다”고 했다.

한편 국민의힘 지도부는 정책 라인을 보강할 추가 인선도 실시했다. 박성훈 수석대변인은 “김도읍 정책위의장을 보좌할 두 명의 수석 정책위 부의장을 임명하려고 한다”며 재선의 박수영·김형동 의원을 각각 경제, 노동·환경 분야 부의장에 임명했다고 밝혔다.