[헤럴드경제=김보영 기자] 인공지능(AI)이 CCTV 영상을 분석해 실종자를 짧은 시간 안에 찾아낸 첫 사례가 나왔다.

7일 경찰에 따르면 안양동안경찰서는 지난 6월 24일 오전 1시 24분쯤 “지인이 메시지를 보내고 휴대전화를 끈 뒤 잠적했다”는 신고를 접수했다.

경찰은 사라진 A씨의 휴대전화 위치값이 나온 곳으로 즉시 출동했다. 다행히 A씨는 자택에 가족들과 함께 있었고, 당장 위험한 상황은 아니라 판단한 경찰은 철수 후 돌아갔다.

그러나 얼마 지나지 않아 A씨의 가족으로부터 A씨가 사라졌다는 신고가 재차 들어왔다. 이에 경찰은 ‘AI 동선 추적 시스템(AIID·에이드)’을 활용해 A씨 추적을 시작했다.

해당 시스템은 현재 전국 일부 경찰서에서 시범운영 중인 것으로 찾고자 하는 대상의 사진과 옷차림 등을 입력하고 특정 권역을 설정하면 AI가 해당 권역 내 CCTV를 분석해 대상자를 찾는다.

안양동안경찰서는 이 시스템에 A씨의 사진과 함께 그의 실종 당시 옷차림인 ‘회색 티셔츠에 검정 칠부바지’를 입력했다. 수색 위치는 거주지 주변으로 제한해 AI가 근방의 CCTV를 분석하도록 했다.

분석 결과 주거지 인근 공원에서 A씨 모습이 찍힌 CCTV 화면을 식별했고, 경찰은 신고 접수 3시간 만에 A씨를 찾는 데 성공했다. 이번 사례는 해당 시스템 시범 운영 과정에서 실종자 구조에 성공한 전국 최초의 사례다.

다만 정확도와 정밀도에는 아직 한계가 있어, AIID가 좁혀 놓은 수색 대상자 범위와 실종자 일치 여부를 경찰관이 육안으로 비교하며 동선을 추적해야 하는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “사람이 했다면 10시간 이상 걸릴 수도 있는 작업인데 훨씬 짧은 시간에 실종자를 무사한 상태로 발견해 다행”이라고 말했다.

경찰은 시범운영 성과를 바탕으로 AIID 시스템을 보완·개선한 뒤 확대 적용하는 방안을 검토하기로 했다.