초고령사회·장시간 노동 압박 속 제도 변화 가속 기업 인건비 부담·청년고용 위축 우려도

[헤럴드경제=김용훈 기자] 2004년 주5일제가 첫 도입된 지 21년 만에 노동시장이 다시 큰 변화를 앞두고 있다. 주4.5일제와 정년연장 논의가 본격화되면서 근로시간 단축과 고령사회 대응이라는 시대적 과제 속에 경제·사회 전반의 구조 변화를 예고하고 있다.

정부는 이를 국정과제로 추진하고, 노동계는 ‘추투(秋鬪·가을 투쟁)’를 통해 강력히 요구하면서 논의는 속도를 내는 모양새다. 경영계는 인건비 증가와 청년 고용 위축을 우려하지만, 저출생·고령화 현실 속에 사회적 합의는 피할 수 없는 흐름이 되고 있다.

장시간 노동·고령화, 제도 변화 압박

8일 고용노동부에 따르면 2022년 기준 우리나라 임금근로자의 연평균 노동시간은 1904시간으로 OECD 평균보다 185시간 길다. 한국보건사회연구원 조사에서도 한국은 노동시간이 31개국 중 3번째로 많았고 가족과 보내는 시간은 20위에 그쳤다.

한편 올해 65세 이상 인구 비중은 20.3%로, 한국은 이미 초고령사회에 진입했다. 2030년에는 25%, 2050년에는 40%를 넘어설 전망이다. 이에 따라 노동계는 주4.5일제와 정년연장을 결합해 ‘적게 일하면서 오래 일하는’ 구조를 만들자는 입장을 내고 있다.

이병훈 중앙대 명예교수는 “정년연장은 고령화 사회의 필수 과제이고, 주4.5일제는 일자리 나누기 차원에서 젊은 층에게 기회를 열 수 있다”고 평가했다.

“정년연장 부작용 반복될 수도”

반대 논거도 만만치 않다. 2016년 정년을 60세로 올렸을 때에도 대기업 중심의 혜택, 임금피크제 소송, 조기퇴직 급증 등 부작용이 잇따랐다. 한국은행과 김대일 서울대 교수 공동연구는 “임금체계 개편 없이 정년만 연장하면 청년 고용 위축과 노동시장 격차 심화가 불가피하다”고 지적했다.

실제 임금피크제 소송은 2022년 121건에서 지난해 292건으로 급증했고, 조기퇴직자는 같은 기간 87.3% 늘어나 정년퇴직 증가율(69.1%)을 앞질렀다. 한국경제인협회는 정년연장으로 향후 5년간 60~64세 고령 근로자 고용비용이 30조2000억원에 달할 것이라고 추산했다. 이는 청년층 90만명을 고용할 수 있는 수준이다.

중소기업과 연구개발(R&D) 현장의 부담은 더욱 크다. 양준모 연세대 교수는 “중소기업 인력난이 심화될 수밖에 없고, 국가 경쟁력 전반에도 부정적 영향을 줄 것”이라고 우려했다.

여론은 찬성 우세…임금 유지는 전제

새 정부와 노동계가 동시에 추진 의지를 밝히면서 제도 논의는 가속화될 전망이다. 이재명 대통령은 선거 과정에서 “평균 노동시간을 OECD 이하로 줄이겠다”며 주4.5일제와 정년연장 추진을 공약했고, 김영훈 노동부 장관도 “임금 삭감 없는 주4.5일제”를 강조했다.

김동명 한국노총 위원장은 “65세 정년 연장은 단 하루도 늦출 수 없는 과제”라며 조속한 입법을 요구했다. 현대차·금융노조 등은 이미 정년연장과 주4.5일제를 단체행동 의제로 올렸다.

여론은 우호적이다. 한국리서치 조사에서 응답자의 61%가 주4.5일제에 찬성했고, 60%는 근무시간 단축 시에도 급여는 그대로 유지돼야 한다고 답했다. 이는 기업의 비용 부담 논란으로 이어져 사회적 합의 과정이 험난할 것임을 시사한다.