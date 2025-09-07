“안녕하세요” 인사로 활기찬 캠퍼스 조성… 일상 속 문화 정착 목표

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]경북전문대학교(총장 최재혁)는 2025학년도 2학기 개강을 맞아 ‘인사만 잘해도 A+’라는 슬로건 아래 전교생을 대상으로 CS 인사캠페인을 실시했다.

이번 캠페인은 매 학기 전교생이 참여하는 대학 차원의 기본 방침에 따라 한 학기 동안 운영된다. 특히 개강 첫 주 5일간은 총학생회와 자원봉사자들이 정문에서 아침 인사 캠페인을 집중 전개했다.

등교하는 학생들에게 “안녕하세요”라는 인사를 건네며 캠퍼스 내 존중과 소통의 문화를 확산하는 것이 이번 캠페인의 핵심 취지다.

황경호(항공정비드론융합과 2학년) 총학생회장은 “짧은 인사 한마디가 학우 간의 벽을 허물고 활기찬 캠퍼스 분위기를 조성하는 출발점이 될 것”이라며 “앞으로도 인사캠페인이 일회성 행사에 그치지 않고 일상 속 문화로 정착할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

경북전문대학교는 매 학기 CS 인사캠페인을 통해 친절과 존중이 살아 있는 캠퍼스 문화 정착을 실천하고 있으며, 이번 학기에도 학생들의 적극적인 참여 속에 긍정적인 호응을 얻고 있다.