한 달 쓰고도 수수료 부담…민원 사례로 본 금융 실수 금감원 “조건 꼼꼼히 비교하고, 약정 내용 숙지해야”

[헤럴드경제=박성준 기자] # 자동차를 담보로 K캐피탈로부터 4400만원을 빌린 A 씨는 대출 한 달 만에 상환하면서 경과이자 28만원 외에 중도상환수수료로 79만원을 더 부담했다. 금리가 낮다는 이유로 서둘러 대출을 결정했지만, 중도상환 시 부과되는 수수료 조건을 충분히 따져보지 않았던 것이 화근이었다.

금융감독원은 7일 실제 민원 사례를 바탕으로 대출상품 선택 또는 신용카드 이용 시 소비자가 유의해야 할 점을 안내했다. 금감원은 “낮은 금리만 보고 대출을 성급히 선택했다가, 예상치 못한 중도상환수수료로 되레 총상환 비용이 증가한 경우가 많다”면서 “카드 부가서비스 충동 가입이나 대출상품 남용 등으로 경제적 부담과 신용상 어려움을 겪는 일이 늘고 있다”고 말했다.

금감원은 소비자 유의사항으로 ▷금리뿐 아니라 중도상환수수료 조건 확인 ▷수수료 인하 적용 시점 오해 주의 ▷유료 부가서비스 가입 전 정보 숙지 ▷카드 대출상품 과도한 이용 자제 등을 강조했다.

먼저 대출상품 선택 시 중도상환수수료 조건(요율, 적용기간, 면제조건 등)이 자신의 상환계획과 부합하는지 확인해야 한다. A 씨처럼 대출을 단기간만 이용할 계획이라면 금리가 조금 높더라도 수수료가 낮거나 없는 상품이 오히려 총상환 비용 면에서 유리할 수 있다.

또한 대출 계약일로부터 3년이 지나면 수수료가 면제되지만, 대출금 증액 시점부터 적용 기간이 새로 산정되므로 기존 조건이 그대로 유지된다고 착각해서는 안 된다. 단순 기한 연장이나 금리 조정만 이뤄진 계약 갱신은 기존 시점을 기준으로 기간이 유지되지만, 타행 대환을 제외한 증액은 신규 대출로 간주한다는 점도 유의해야 한다.

중도상환수수료와 관련한 제도 개선 내용도 정확히 이해할 필요가 있다. 지난 2023년 B 씨가 받은 주택담보대출의 수수료율은 1.5%였다. 올해 신규 대출의 수수료율이 0.56%로 인하된 사실을 알고 자신의 조건도 조정해 달라고 요구했지만 받아들여지지 않았다. 금감원은 “올해 1월 13일 이후 체결되는 신규 대출 계약부터 인하된 수수료율이 적용된다”며 기존 계약에는 소급 적용되지 않는다고 설명했다. 중도상환수수료율은 매년 재산정되며, 매해 1월에 각 금융협회 홈페이지에 게시된다.

신용카드 이용과 관련해서도 유료 부가서비스 가입 시 주의가 필요하다. C 씨는 마트 할인 등의 혜택을 안내받고 카드사 텔레마케팅 전화로 부가서비스에 가입했으나, 서비스가 유료라는 점은 인지하지 못한 채 3년간 월 7900원씩 자동 납부했다. 뒤늦게 사실을 알고 환불을 요청했지만, 카드사 측은 가입 시 유료 서비스임을 안내한 녹취와 명세서 고지 내역이 존재한다며 환불은 어렵다고 통보했다.

리볼빙 서비스, 카드론, 현금서비스 등 고금리 대출성 상품의 과도한 이용도 주의가 필요하다. D 씨는 일시적 자금 부족으로 리볼빙 서비스를 신청했지만, 이후 결제 계좌에 잔고가 충분한 상황에서도 약정된 일부 금액만 인출되고 남은 금액에는 수수료가 부과돼 민원을 제기했다. 하지만 카드사는 고객이 사전에 설정한 약정 결제 비율에 따라 자동 인출이 제한된다고 설명했다.

금감원은 “리볼빙 서비스는 일시적으로 상환 부담을 줄일 수 있지만, 결제 금액이 누적되면서 장기적으로 더 큰 부담으로 이어질 수 있다”고 말했다. 아울러 리볼빙·현금서비스·카드론 등은 신용점수에 부정적 영향을 줄 수 있어, 서민금융진흥원을 통해 햇살론, 새희망홀씨 등 정책 금융 상품을 먼저 확인해 보는 것이 바람직하다고 덧붙였다.