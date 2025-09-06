英 가디언 “유엔, 미국과 재건 계획안 논의”

[헤럴드경제=서재근 기자] 유엔이 지지하는 전후 가자지구 재건 계획안이 미국과 논의되고 있다고 영국 가디언이 5일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이 계획안에는 전후 가자지구에 1년짜리 전문가 기술관료주의 정부, 국제 안정화군 설치, 하마스 무장해제, 팔레스타인인 대규모 추방 금지 방안 등이 담겨 있다.

해당 계획안은 마코 루비오 미국 국무장관과 구체적으로 논의되고 있는 것으로 알려졌다.

가디언은 “이번 논의는 곧 열릴 예정인 유엔총회가 ‘팔레스타인 국가 인정’ 여부를 둘러싼 각국의 의견 충돌 속에 아수라장으로 돌변하지 않도록 방지하려는 의도가 깔려 있다”고 전했다.

유엔은 ‘팔레스타인 문제의 평화적 해결과 두 국가 해법의 이행을 위한 고위급 국제회의’를 유엔총회 회기 중인 오는 22일 재개하기로 했다.

이 회의에서 영국, 프랑스, 캐나다, 벨기에, 몰타 등은 팔레스타인을 국가로 인정할 것이 유력하게 점쳐진다. 이스라엘은 팔레스타인 국가 인정 움직임에 강하게 반발하고 있다.

이스라엘과 함께 미국 역시 유엔에서 열릴 두 국가 해법 회의가 가자지구 전쟁을 장기화하고, 하마스에 힘을 실어주게 될 것이라며 재개 결정에 반대했다.

미국이 유엔 측의 재건안을 수용할지는 미지수다.

가디언은 가자지구 재건 계획안을 논의하고 있는 루비오 장관이 최근 유럽 국가들의 팔레스타인 국가 인정 움직임과 관련해, 이스라엘이 대응 조치로 서안지구 강제 합병을 위협할 수 있다고 경고해왔다고 전했다.

가디언은 또한 백악관에서 사실상 이스라엘의 가자지구·요르단강 서안 강제합병을 지지하는 계획안을 거론한 것으로 알려졌다면서, 이는 유럽·중동 국가들이 절대 용납할 수 없는 방안이라고 보도했다.