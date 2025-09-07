정상혁 행장 “지역경제 뒷받침 파트너 될 것”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한은행은 정부 부처, 전국 지방자치단체와 함께 ‘땡겨요 상생 데이(DAY)’를 열었다고 7일 밝혔다.

지난 5일 열린 행사에는 중소벤처기업부, 농림축산식품부를 비롯해 협약 지방자치단체와 기관 관계자들이 참석했다.

이번 행사에서는 ▷정부부처 및 지자체 협업 사례 ▷‘땡배달’ 서비스 ▷가맹점 전용 이차보전대출 등을 소개하고 전국 확대 계획에 대한 의견을 교환했다.

특히 지방자치단체 협업 우수사례로는 ▷서울시의 ‘서울배달+가격제’와 땡겨요 전용상품권(15% 할인)을 통한 소비자 혜택 강화 사례 ▷원주시의 배달앱 소상공인 비상대책위원회 구성 및 지자체·소상공인·라이더 협력 홍보 사례 ▷춘천시의 민관협력배달앱 지원사업과 농림축산식품부 공공배달앱 활성화 사업 선정 사례 등이 소개됐다.

또한 신한은행은 ‘땡겨요’를 이용한 우수 소비자와 가맹점주에게 감사패를 전달하며 서비스 활성화에 기여한 고객과 소상공인에게 감사의 마음을 전했다.

정상혁 은행장은 “이번 ‘땡겨요 상생 DAY’를 계기로 참여 기관 및 지자체와 긴밀한 협력을 바탕으로 지역경제를 뒷받침하는 든든한 파트너가 되겠다”며 “앞으로도 ‘땡겨요’가 지역과 함께 성장하는 상생 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.