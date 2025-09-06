[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대는 교육부와 한국연구재단이 공동 추진하는 ‘2025년 석·박사과정생 연구장려금 지원사업’에서 석·박사과정생 20명이 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.

이번 선정으로 계명대 대학원생들은 총 5억 4400만원의 연구비를 지원받게 됐으며 이 가운데 화학공학과에서 6명이 뽑혀 가장 많은 인원을 기록했다.

계명대에서 선정된 박사과정생은 8명으로 총 4억원(1인당 5000만원, 2년간)을, 석사과정생은 12명으로 총 1억 4400만원(1인당 1200만원, 1년간)을 각각 지원받는다.

연구 기간은 박사과정생이 지난 1일부터 2027년 8월 31일까지, 석사과정생이 지난 1일부터 2026년 8월 31일까지다.

이번에 선정된 계명대 박사과정생은 김강현(도시계획및교통공학과), 박태형·추지은(화학공학과), 박수영·서민희·전지은(의학과), 심소진·이은희(약학과) 씨다. 석사과정생은 김지윤(건축학과), 김동성·박도윤·이정훈·정수용(화학공학과), 백상열(식품가공학과), 권나희(식품영양학과), 이동근·이진호(의학과), 이범연(기계공학과), 이도윤(통계학과), 황정필(생물학과) 씨가 이름을 올렸다.

대표 연구로는 김강현 박사과정생(도시계획및교통공학과)의 ‘도시 재난형 교통위기 대응을 위한 디지털 트윈 기반 교통네트워크 회복력 통합 모델 연구’, 추지은 박사과정생(화학공학과)의 ‘PBAT 기반 생분해성 하이브리드 복합소재의 내후성 향상 및 물성 최적화를 통한 친환경 고분자 소재 연구’, 권나희 석사과정생(식품영양학과)의 ‘푸코잔틴에 의한 히스톤 변형 기반 미토콘드리아 단백질 비정상 접힘 반응 조절 기전 연구’가 있다.

연구는 환경, 의료, 에너지 분야 등에서 혁신적 성과 창출과 실생활 적용 가능성을 목표로 한다.

김범준 계명대 산학부총장은 “계명대 석·박사과정생 20명이 교육부 지원사업에 선정된 것은 큰 성과”라며 “학생들이 학업과 연구에 전념하며 창의적 아이디어를 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

안유찬 화학공학과 학과장은 “화학공학과에서 6명이 선정된 것은 대구·경북 지역 전략산업인 미래모빌리티와 첨단소재 분야의 원천기술 확보에 기여할 중요한 계기”라며 “앞으로도 차세대 연구인재 육성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.