[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 2025년도 제3회 추가경정예산안을 제2회 추경보다 596억원(7.98%) 증가한 8066억원 규모로 편성했다고 6일 밝혔다.

회계별로는 일반회계 7469억원(543억원 증가, 7.85%), 기타특별회계 597억원(52억원 증가, 9.71%) 규모다.

이번 추경은 세외수입, 특별교부세, 조정교부금, 국도비보조금 변경분 등 세입 반영을 통한 추가 재원으로, 지난 3월 발생한 산불 피해 복구와 지역 내 시급한 현안 사업에 우선 편성했다.

주요 편성 사업으로는 민생회복소비쿠폰 지원 75억원, 농업생산기반시설 복구비 34억원, 부남상수도 중기2리 국골 급수구역 확장공사 10억원, 공공건축물 그린리모델링 사업 6억원, 산불 피해지역 특별재생사업 45억원 진보면 전선 지중화사업 12억 원 등이다.

또 농작물 재해보험료 16억원, 농가형 저온저장고 설치 지원 7억원, 과수 생력화 장비 지원 5억원, 송이 대체작물 조성사업 49억원 등이 반영됐다.

윤경희 청송군수는 “지난 3월 발생한 산불 피해 복구로 군 재정 여건이 어려운 상황이지만 선택과 집중을 통해 역점 시책사업에 우선 투자하고자 했다”며“계획된 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 하반기에도 적극적인 재정집행에 나서겠다”고 말했다.