[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 경북도청 신도시에서 이철우 경북지사, 최병준 도의회 부의장과 도의원, 안동시장, 예천군수, 관계기관, 지역주민 등 300여명이 참석한 가운데 경북도인재개발원 이전 개청식을 열었다고 5일 밝혔다.

경북도인재개발원은 지난 1962년 대구 동구 신천동에서 개원해 63년간의 대구 시대를 마감하고 예천 도청 신도시에서 새롭게 출발했다.

총사업비 844억원을 투입해 8만1583㎡ 부지에 지상 4층·지하 1층 규모로 건립됐으며 대강당, 강의실, 분임토의실, 동아리방, 식당, 생활관 등 시설을 갖췄다.

또 원격화상 교육 및 디지털 첨단 플랫폼을 활용한 교육을 제공하는 디지털 교육환경과 첨단 스마트 강의실을 설치했다.

이날 경북도인재개발원은 경북도의 인재상으로 공감, 헌신, 혁신, 청렴으로 설정하고 직급맞춤 기본교육, 보직맞춤 직무교육, 개인맞춤 소양교육, 시대맞춤 정보화교육 등 4대 전략을 발표했다.

인재개발원은 직급 맞춤 기본교육, 보직 맞춤 직무교육, 개인 맞춤 소양 교육, 시대 맞춤 정보화 교육 등 4대 전략에 맞춰 9급 공무원과 공공기관 신규자 실무중심, 7·8급 공무원 직무능력 심화, 6급 공무원 리더십 및 역량 강화, 퇴직자를 위한 제2의 인생 설계 교육 등을 시행한다.

이철우 경북지사는 “공무원의 공감, 헌신, 혁신, 청렴이 우리나라를 세계 최빈국에서 선진국으로 만들었다”며 “인재개발원이 경북에 힘이 되는 인재를 양성해 새로운 대한민국을 만드는 데 앞장서 줄 것”이라고 말했다.