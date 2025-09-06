[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 5일 도청 신도시에 있는 안동 스탠포드 호텔에서 2045년 광복 100주년을 준비하는 ‘경북도 미래 비전 2045’ 선포식을 개최했다.

행사에는 이철우 경북지사와 최병준 경북도의회 부의장, 임종식 경북도교육청 교육감, 송언석 국민의힘 원내대표, 김형동 국회의원, 22개 지자체장과 도민이 참석했다.

이번 선포식은 앨빈 토플러와 함께 미래학자의 거두로 꼽히는 클레멘트 베졸드 박사의 특별강연과 ‘경북도 미래비전 2045’의 책임연구원인 서용석 카이스트(KAIST) 교수의 개요 설명, 인공지능(AI) 도지사의 미래에서 온 편지, 2045 미래비전 선포 순으로 진행됐다.

경북도는 경북의 미래 비전으로‘전통과 혁신의 중심, 희망 미래를 여는 경북’을 제시하고 도민들의 의견을 반영해 도출된 다양성, 전통성, 유연성을 3대 핵심 가치로 선언했다.

도는 이러한 가치를 기반으로 지역 특성에 맞춰 변화하는 미래환경에 능동적으로 대응하고, 지속 가능한 성장 전략을 추진하겠다는 구상을 밝혔다.

이날 대형 스크린에 등장한 인공지능(AI) 도지사는 ‘미래에서 온 편지’를 통해 초고속 비행기가 취항한 대구경북 신공항, 첨단과학도시에서 열리는 홀로그램 글로벌 포럼, AI 로봇이 다도를 시연했다.

또 지금의 세대와 미래 세대가 직접 참여하는‘미래로 쓰는 편지’ 퍼포먼스가 진행됐다.

2045년 경북은 아이들이 꿈꾸는 이상향을 현재 세대와 미래 세대가 함께 이루자는 의미로 아이들이 그린 2045년 그림을 ‘미래함’에 담아 더 나은 경북의 미래를 기원했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 축사를 통해 “경북도의 전통적 가치를 되살리는 동시에 미래로 나아가는 ‘미래비전 2045’는 경북도를 넘어 대한민국의 미래를 밝히는 희망의 등불이 될 것”이라고 말했다.

이철우 경북지사는 “2045년은 광복 100주년이자 경북이 대한민국을 넘어 세계 중심으로 우뚝 서는 해가 될 것”이라며 “도민 모두의 꿈과 의지가 모여 완성된 이번 미래 비전을 반드시 실천해 경북을 당당히 세계 무대에 세우겠다”고 포부를 밝혔다.