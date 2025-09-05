[헤럴드경제=민성기 기자] 수술복 입은 한 의사가 지하철 임산부 배려석에 앉은 모습의 사진이 온라인 커뮤니티를 통해 확산하고 있다.

지난 4일 한 의사 커뮤니티에는 지하철 임신부석에 앉아 스마트폰을 보고 있는 의사 사진이 올라왔다. 해당 커뮤니티는 의사면허증 등으로 인증을 거쳐야 가입이 가능하다.

사진을 보면 수술복을 입은 채 바로 옆 빈 자리에는 자신의 것으로 보이는 가방이 놓여있다. 이 의사는 다리를 꼬고 앉아 한 손에 든 스마트폰에 집중하고 있었다.

해당 사진을 접한 의사들의 반응은 각양각색이다.

“의사로서 부끄럽다” “수술복에 더러운 피와 오물이 지하철 좌석에 묻을까봐 더럽다”며 비판하는 글이 이어졌다.

다만 “그렇게 욕 먹을 일인가” “필수의료는 그냥 봐주자”는 등 옹호하는 내용의 글도 올라오고 있다.

이에 한 의사는 “멀쩡한 남성이 임신부석에 앉는 것은 의사 망신”이라며 “쉴드(보호)칠 것을 쳐라”라고 주장했다.

한편, 게시글이 올라온 후 해당 의사가 한 지방 종합병원에 근무하는 것으로 알려지면서 병원 홈페이지가 한 때 마비되기도 했다.