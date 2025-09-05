마포구민 또는 사업장 소재지가 마포구인 자, 마포구 소재 직장인 및 학생 대상 재정 운영 관심도 및 방향, 우선 투자사업, 건의 사항 등 총 18문항

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 2026년 예산편성을 위한 주민 설문조사를 9월 22일까지 실시한다.

이번 설문조사는 주민의 다양한 의견을 수렴하여 예산편성 과정의 투명성과 효율성을 제고하고자 마련됐다.

참여 대상은 마포구민 또는 사업장 소재지가 마포구인 자, 마포구 소재 직장인 및 학생 등이다.

설문은 총 18개 문항으로, 설문자 기본사항(4문항)과 재정 운영 관심도 및 방향(5문항), 2026년도 예산편성 관련 분야별 우선 투자사업(8문항), 예산 반영 희망 사업 등 건의 사항(1문항)으로 구성됐다.

설문조사는 서울시 엠보팅 누리집에서 ‘마포구’를 검색하거나, QR코드 접속을 통해 가능하다.

마포구는 설문조사 결과를 2026년 예산편성 시 참고자료로 적극 활용할 계획이다.

박강수 마포구청장은 “주민 한 분, 한 분의 의견은 더 좋은 마포를 만들어가는 밑거름이 된다”며 “마포구는 형식적인 예산이 아닌, 실질적인 변화를 체감할 수 있는 예산이 편성될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.