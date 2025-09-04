한국부동산원, 9월 첫째주 주간 아파트 동향 “관망세 불구 재건축 단지 중심 가격 상승”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 6·27 부동산 대책 발표 이후 2개월 가량이 지난 가운데 서울의 아파트 가격 상승폭은 직전 주와 동일한 수준을 보였다. 이 가운데 마포구와 용산구, 성동구를 포함한 8개 자치구는 가격 오름폭이 더 커졌다.

4일 한국부동산원이 발표한 9월 첫째 주(1일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격 상승률은 0.08%로 직전 주와 동일했다.

서울 아파트값 주간 상승률은 6·27 대책 발표 직후인 6월 다섯째 주(6월 30일 기준)부터 5주간 축소 흐름을 지속하다 8월 첫째 주(8월 4일 기준) 한 차례 확대 전환했다. 그 이후부턴 4주간 다시 둔화세를 이어가는 중이다.

가격동향을 지역별로 살펴보면 서초구와 강남구의 상승률이 각각 0.13%와 0.09%로 직전 주와 동일했고, 송파구는 0.20%에서 0.19%로 0.01%포인트 축소됐다.

반면 마용성(마포·용산·성동구)을 비롯한 자치구 8곳은 직전 주 대비 상승폭이 확대됐다. 용산구는 0.09%에서 0.13%로 올랐으며 성동구는 0.19%에서 0.2%로 상승했다. 마포구도 0.08%에서 0.12%로 상승폭이 확대됐다. 그외 중구, 동대문구, 성북구, 서대문구, 관악구 등도 오름폭이 더 커진 것으로 집계됐다.

한국부동산원 관계자는 “전반적인 매수 관망세가 지속되며 거래가 다소 주춤하고 있으나 일부 재건축 추진 단지 및 가격 상승 기대감이 있는 선호 단지에서 상승계약이 체결되며 서울 전체적으로 상승했다”고 말했다.

경기도(0.01%→0.00%)는 가격이 보합 전환한 가운데 과천시는 0.18%에서 0.16%로 상승폭이 축소됐고, 성남시 분당구는 0.18%로 직전 주와 동일한 오름폭을 보였다. 인천은 하락폭이 0.02%에서 0.04%로 확대돼 수도권 전체(0.03%→0.02%)로는 상승세가 소폭 둔화했다.