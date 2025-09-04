강릉 주 상수원 저수율 연일 최저치 시민·상인·자영업자 등 ‘절수 운동’ 부족한 물에 매출 타격까지 고통

“아유 말도 마요, 죽겠어요 진짜. 그래도 양심이 있지. 강릉시 전체가 물 부족으로 난리인데 나 하나 좋자고 세차장 문 열어두고 장사하겠어요? 그럴 수 없잖아요.”

지난 2일 강원도 강릉에서 만난 세차장 업주 A씨가 굳게 닫힌 세차장 문을 가리키며 말했다. A씨는 최근 강릉시로부터 물을 아껴 써달라는 내용의 공문을 받고 세차장 운영을 일시 중단했다.

A씨는 “물은 없는데 생계유지는 또 해야 하니까 답답하다”면서 “지금은 공업용 차량의 도재(세라믹) 가루를 걸레나 솔로 치워주는 정도만 서비스하고 있다”고 했다.

사상 최악의 가뭄으로 강릉이 몸살을 앓고 있다. 주 상수원인 오봉저수지의 저수율이 연일 최저치를 갈아치우면서(3일 기준 13.9%) 바닥을 보이자 강릉시는 수도 계량기의 75%를 잠그는 제한급수 조치를 시작했다. 강릉 시민과 자영업자들은 “이러다 말라 죽겠다”고 하소연하면서 저마다의 방법으로 절수하고 있었다.

▶강릉 시민들 “단발로 잘라” “화장실 변기물도 절약”=강릉시 교동에 사는 20대 최모 씨는 지난 주말 2년간 길러왔던 머리카락을 20㎝ 넘게 잘랐다고 했다. 최씨는 “물 아껴쓸 방법을 고민하다 단발머리를 했다”면서 “요새 머리도 이틀에 한 번 꼴로 감고 있다. 너무 찝찝하면 드라이 샴푸를 쓰기도 한다”고 말했다.

교동 주민 이모(51) 씨는 이날 서울과 광주에 사는 가족들로부터 식수를 공급받았다. 강릉 가뭄 소식을 듣고 그의 형제·자매들이 빠른 배송 택배로 생수 60통을 보낸 것이다. 이씨는 “빨래와 설거지, 청소뿐 아니라 화장실 변기물까지 절약한다”면서 “다른 지역에 사는 가족들의 도움을 받을 수 있는 것도 행운이다. 강릉에서 그나마 내 상황은 나은 편”이라고 전했다.

중앙동에서 만난 70대 B씨는 극심한 가뭄에 정성껏 키우던 배추가 모조리 말라 죽어 할 일이 없어졌다고 한탄했다. 가족들과 송정동에서 배추 농사를 하고 있다는 그는 “양수기로 지하수를 끌어오려고 했지만 턱 없이 부족했다”며 “출하를 앞두고 있었는데 죄다 썩어버리니 짜증이 이만저만이 아니다”고 목소리를 곤두세웠다.

▶“매출 줄었다” “단수되면 장사 접어야”…강릉 자영업자들 ‘울상’=유례없는 가뭄에 자영업자의 속은 타들어 갔다. 강릉에서 빨래방을 운영하는 60대 김모 씨는 최근 1주일 매출이 40% 이상 줄었다고 하소연했다.

김씨는 “제한급수로 수압이 약해지다 보니 빨래 시간이 길어지고 세탁이 잘 안되는 경우가 잦아졌다”고 했다. 그는 “빨래가 시원치 않다며 손님들 발걸음이 줄었다”며 “5년 동안 빨래방을 해왔는데 이렇게 가뭄으로 인한 매출 타격은 처음”이라고 털어놓았다.

미용실 사장 인모 씨는 가뭄 상황이 해결되지 않으면 장사를 접어야 한다고 걱정했다. 인씨는 “손님들 머리 감겨줄 때 초스피드로 하거나 린스 없이 샴푸만 해준다”면서 “이정도까진 손님들도 이해해주는데, 최악의 상황으로 20일 이후 단수까지 되어버리면 장사 자체를 할 수가 없다. 집에 있어야 한다”고 했다.

물 많이 쓰는 설거지도 줄여보려고 일회용품을 사용하는 카페도 있었다. 브런치카페를 운영 중인 30대 함모 씨는 최근 사나흘을 일회용품 그릇과 컵을 꺼내 썼다. 함씨는 “지금은 기존에 사둔 일회용품으로 버티고 있는데 만약 가뭄 상황이 더 심해지면 일회용품도 더 사야 하지 않겠나. 그땐 추가 요금을 붙여야 할지도 모르겠다”고 말했다.

▶강릉 호텔 수영장 운영 중단…숙박률 축소 조정도=경포대 인근 주요 호텔은 수영장 운영을 중단했다. 앞서 강릉시는 지역 150실 이상 대규모 숙박시설에 대해서 수영장과 사우나 등 비필수 물 사용 시설 운영을 중단하고 숙박률을 30% 가량 축소 조정할 것을 권고했다.

올해 여름 문을 열고 영업을 시작한 신라모노그램은 지난 31일부터 수영장 가동을 중단했다. 해당 호텔은 “강릉 지역의 심각한 물 부족으로 인해 재난 상황까지 확대됐다”고 운영 중단 이유를 설명했다. 실제로 야외 수영장은 물기 없이 바닥이 드러나 있었다.

인근에 있는 세인트존스호텔도 같은 이유로 이날부터 수영장 가동을 중단했다. 수영장이 위치한 건물에는 “강릉시의 장기적인 가뭄으로 인해 재난 상황이 선포돼 수영장 및 사우나 운영을 중단한다”는 안내문이 세워져 있었다. 휴가차 서울에서 가족과 방문한 강모(38) 씨는 “특히 아이가 기대 많이 했는데 많이 아쉬워 한다”며 “그래도 재난 상황이니 수영장 운영을 해도 마음 편히 즐기기는 어려웠을 것 같다”고 토로했다.

▶“더 이상 아껴 쓸 물도 없다”…시장 상인들 한숨만 ‘푹’=시장 상인들의 한숨도 깊어졌다.

강릉 중앙시장에서 해산물을 파는 이모(70) 씨는 “우린 생선을 씻는 데만 해도 써야 하는 물이 많다”며 “원래도 수도꼭지 살짝만 틀어 (물을) 아껴 쓰는데 지금은 그보다 50% 더 적게 쓴다”고 했다. 이씨는 이젠 큰 대야에 물을 받아놓고 바가지로 조금씩 떠가며 생선을 씻는다고 했다.

방앗간을 하는 서경원(59) 씨는 “기름을 짤 때 깨랑 들깨를 먼저 씻어야 하는데 그럴 물이 없어 평소보다 기름을 절반 가까이 적게 짜내고 있다”고 한숨을 쉬었다. 서씨는 “지하수를 쓰는 손님들한테는 깨와 들깨를 미리 집에서 씻어서 가지고 오라고 안내한다”고 말했다.

이날(2일) 오후엔 상인들의 불안한 마음을 달래기 위한 물 나눔 행사가 열리기도 했다. 오후 1시30분부터 2시까지 강릉 중앙시장에선 상인들이 점포 한 곳당 2ℓ짜리 생수 6통을 받을 수 있었다. 생수 지급자가 “정부가 생수 2880통을 보내왔다”고 하자 상인들은 “단비같다”며 환호했고 물통을 실어 나를 수레와 지게 등을 끌고 나왔다. 강릉=안효정·이영기 기자