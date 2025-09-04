물과 사투 벌이는 강릉 가보니 주 수원지 저수지는 바닥 드러내 소방력 동원돼 급수 나서지만 오봉저수지 저수율은 계속 감소

최악의 가뭄을 겪고 있는 강원도 강릉에서 물 확보를 두고 매일 사투가 이어지고 있다. 3일 기준 강원도 강릉시의 주 수원인 오봉저수시의 저수율은 13.9%로 더 떨어졌다. 저수율이 10% 미만으로 떨어질 것이라는 전망까지 나오는 상황이다. 최악의 상황만은 피해보고자 전국 각지의 소방차가 강릉으로 물을 나르고 있다.

헤럴드경제가 찾은 강원도 강릉시의 오봉저수지는 바닥이 훤히 드러난 상태였다. 원래라면 물에 가려 보이지 않았을 바닥 자갈이 햇빛을 받아 바싹 말라있었다. 강릉시 곳곳에 생활용수 87%를 공급하는 주 상수원이라는 수식어가 무색했다.

지금의 오봉저수지 저수율은 지난해 이맘때(47.3%)와 비교해 크게 낮아졌다. 강릉시는 저수율이 10% 밑으로 떨어지면 시간제 또는 격일제 급수를 시행할 계획이다.

해갈은 비가 내려야 가능한데 올해 강릉에 내린 비는 유독 적다. 기상청에 따르면 올해 8월 강릉시의 강수량은 41.1㎜로 전년 동월(87.2㎜)과 비교해 반토막 수준이다.

8월뿐 아니라 여름철 기준 강수량도 평년 대비 확 줄었다. 강릉시의 평년 월 강수량은 ▷6월 118.5㎜ ▷7월 250.2㎜ ▷8월 292.9㎜로 기록됐다. 반면 올해는 ▷6월 18.6㎜ ▷7월 128.2㎜ ▷8월 41.1㎜ 수준에 그쳤다.

하늘이 꿈쩍하지 않으니 일단 사람들이 강릉으로 물을 옮기고 있다. 저수지 둘레마다 소방·군·민간이 동원한 살수차가 쉴 새 없이 물을 쏟아내고 있었다. 살수차들은 수로나 저수지와 이어진 관에 호스를 연결하고 물을 쏟아냈다. 살수차들은 섬석천·사천천·연곡천·신리천·군선강·정동진천 등 지역 내 17개 하천과 장현·칠성·동막·언별·옥계 등 5개 저수지에서 물을 퍼오고 있다.

일반 소방차는 약 6000ℓ를 실을 수 있다. 최대 저수량이 1400만t에 달하는 오봉저수지를 채우기엔 역부족이다. 지난 1일부터 수십 대가 동원돼 급수를 반복하지만 미봉책에 그친다.

지난달 27일부터 운반급수를 시작한 홍제정수장도 상황은 마찬가지였다. 끊이지 않고 소방차와 민간 살수차가 오갔다. 급수를 위해 소방차가 줄지어 서는 진풍경까지 벌어졌다. 운반 급수에 동원되는 소방차, 소방물탱크차, 고성능다기능화학차(대용량) 등 한 대당 최대 1만ℓ를 쏟아냈다.

배수에는 10여분 남짓이 소요됐다. 현장 소방인력의 휴식시간이기도 하다. 이처럼 쉴 새 없이 물을 퍼오고 있는 현장 소방 인력의 피로로도 상당하다. 살수차들은 약 20㎞ 떨어진 연곡정수장과 동해·속초·평창·양양 등 인접 지역에서 물을 끌어오고 있다.

이 외의 지역에서도 하루 3000t의 물이 공급된다. 소방차 70여대가 동원되는데 이 가운데 51대는 다른 지역 소방청 소속이다. 고성능다기능화학차를 운행하는 소방 관계자는 “주문진 연곡에서 물을 받고 현재 정수장으로 운반하고 있다”며 “취수, 급수를 위해 하루 6~7회 정도 왕복한다”고 설명했다.

운반급수에 나서는 소방차와 소방인력은 강북공설운동장에 마련된 차고지에서 휴식을 취하고 있다. 버스를 개조해 만든 회복지원차에서 잠시 쉬었다가 운반을 반복하는 식이다. 현장 소방 관계자에 따르면 지원업무에 투입된 소방대원들 오전 8시부터 오후 8시까지 하루 12시간을 근무한다. 특히 홍제정수장과 거리가 먼 수원지를 다녀오는 경우는 하루 5번 왕복하는데 이동에만 하루 10시간을 쓰기도 한다.

소방 관계자는 “현재 전국에서 약 150명 정도의 소방인력이 동원돼 운반급수를 하고 있다”며 “폭염으로 인해서 소방활동이 쉽지 않은 상황이지만 강릉시를 넘어 재난 상황이기 때문에 현장 인력들도 감안하고 나서고 있다. 강릉=이영기·안효정 기자