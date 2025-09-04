상의 회장, 기업성장포럼출범식 기조강연 “규제로 성장 포기해 민간 활력 저하” “최소한 성장 기업에는 보상 필요해” “대기업 양보하는 정책, 이제 바꿔야”

최태원 대한상공회의소 회장은 4일 “경제가 0% 성장대로 향하고 있다”며 “이제는 규제를 풀지 않으면 경제 성장은 일어나지 않는다”고 경고했다. 특히 기업 규모가 커질수록 규제가 늘어나는 구조 때문에 민간 활력이 떨어지고 있다며 계단식 규제 철폐를 촉구했다.

최태원 회장은 이날 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘기업성장포럼 출범식’ 기조강연에서 이같이 언급하며 경제계 전반의 규제 개혁 필요성을 역설했다. 그는 “지난 30년간 경제성장 기여도를 보면 민간이 8.8%를 담당한 반면 정부는 0.6%에 그쳤다”며 “중소기업 1만개 중 4개가 중견기업으로 성장하는 동안 중견기업은 100개 중 1~2개만 대기업으로 가고 있다. (규제로 인해) ‘성장해야겠다’는 생각이 없는 것이 민간 활력이 떨어지는 근본적 이유”라고 지적했다.

이어 기조연설에서 중견기업 인터뷰 영상을 상영하며 “한 기업은 중소기업에서 중견기업이 됐는데 어려운 점이 많다고 얘기하고, 한 기업은 중소기업에서 더 커지고 싶지만 규제가 늘어나는 것에 대한 고민이 많다고 한다”고 했다. 최 회장은 “상당히 많은 중소기업들이 성장 지향적으로 리스크를 짊어지고 베팅해야 하는데 두렵고 인센티브를 받지 못해 고민하고 있는 것”이라며 “성장 인센티브가 별로 없는 환경”이라고 꼬집었다.

또한 “한국 경제는 (기업 규모별 규제가 증가하는) 계단식 규제가 있다”며 “이런 규제가 존재하는한 계속 중소기업에 머무르는 게 유리하다고 생각하니 기업을 쪼개든지 규모를 늘리지 않는 것”이라고 했다. 그러면서 “매출액이 50억원 상한인 형태로 돼 있으면 매출 45억원이 되면 거기서 유지하지, 더 이상 잘하게 만들지 말라는 게 경영목표가 된다”고 했다.

실제로 대한상의와 김영주 부산대 교수 연구팀과 공동 수행한 ‘차등규제 전수조사’ 결과에 따르면 경제 관련 12개 법안에만 343개의 기업별 차등 규제가 있다. 중소기업에서 중견기업이 되는 순간 규제가 94개 늘고, 대기업이 되면 329개까지 확 늘어난다. 최 회장은 343건의 규제가 빼곡하게 적혀 바닥에서 천장까지 길게 늘어진 대형 패널 3장을 직접 보여주기도 했다.

최 회장은 “과거 고도성장기에는 중소기업을 지원하고 대기업의 성장을 일정 부분 억제하는 정책이 타당했지만, 지금처럼 성장 동력이 약화된 상황에서 규모별 규제를 적용하면 누구도 성장 인센티브를 얻지 못한다”며 “민간 성장률이 떨어지는 것도 이 구조에서 비롯된다. 이 문제 하나만 고쳐도 상황은 달라질 것”이라고 강조했다.

또한 “중소기업의 수가 많다 보니 과거에는 그런 방식이 경제 발전과 민주화를 동시에 추구하는 데 의미가 있었지만, 지금은 균형을 성장 쪽으로 옮겨야 한다”며 “3~5% 성장률을 유지할 동력을 만드는 게 중요하다”고 말했다. 이어 “(기업규모별) 차등 규제를 철폐해 달라. 규제를 다 없애자는 게 아니라 성과를 낸 기업에 보상하는 방식이 필요하다”며 “과거 수출주도형 성장기에도 목표를 달성하면 수출금융을 더 지원했던 것처럼, 대기업이 많이 나오도록 유도해야 경제가 성장한다”고 덧붙였다.

또한 “일본 소프트뱅크는 외부 자금을 활용해 대규모 투자를 하지만 한국은 금산분리 등 규제로 경쟁력이 제한된다”며 “(계단식 규제 대상 기준인) 자산 5000억원, 2조원 기준이 왜 생겼는지 설명조차 어렵다. 매출이 2조5000억원이면 차라리 2조원 밑으로 줄이자는 이야기가 나온다”고 꼬집었다. 그는 “기업들이 어떤 상황인지 정확히 짚고, 이제는 이런 규제를 풀 때가 됐다. 그렇지 않으면 경제 성장은 일어나지 않는다”고 거듭 강조했다.

최 회장은 기업성장포럼이 매주 프로그램을 이어가며 규제 전수조사와 불필요한 규제 해소, 성과 기반 지원, 대기업 성장을 긍정적으로 평가하는 인식 전환에 힘쓸 것이라고 밝혔다. 그러면서 “현재 정책은 대기업이 혜택을 양보해야 한다는 방식이지만, 앞으로는 기업이 성장할수록 인센티브를 더 주는 구조로 바꿔야 한다”며 “혁신도시·기업도시가 작동하지 않는 것도 규제 구조 탓인 만큼, 작은 지역이라도 규제프리존을 만들어 성장을 지원해야 한다”고 제언했다. 고은결·박혜원 기자