배달플랫폼, ‘9월 전쟁’ 치열 배민, 카톡 선물 교환권 사용 쿠팡이츠 ‘이츠 와우 감사제’

이용자를 ‘뺏고 뺏기는’ 배달 플랫폼 간 ‘전쟁’이 치열해지고 있다. 배달의민족(배민)이 ‘카카오톡 기프티콘’을 애플리케이션 내에서 사용할 수 있는 서비스를 최초로 도입하자, 같은 날 쿠팡이츠가 각종 할인 쿠폰을 내걸고 ‘맞불’을 놨다.

‘배달 1위’ 배민을 맹추격하는 쿠팡이츠의 도전이 거세지면서, 두 플랫폼의 ‘자존심 싸움’이 이달 들어 더욱 치열해지는 양상이다.

▶‘카톡 교환권 배민에서 사용’…업계 최초 도입한 배민= 배민 운영사 우아한형제들은 오는 16일부터 ‘카카오톡 선물하기’에서 판매하는 프랜차이즈 브랜드의 카카오 교환권을 배민 앱에서도 사용할 수 있다고 2일 밝혔다.

카카오 교환권을 각 프랜차이즈의 자사 앱이 아닌 배달 앱에서도 쓸 수 있게 되는 것은 처음이다. 오는 16일부터 사용 가능한 브랜드는 파리바게뜨·배스킨라빈스·롯데리아·뚜레쥬르·두찜, 5곳이다. 브랜드별로 일부 인기 메뉴 교환권을 배민에서 사용할 수 있다.

배민 사용자는 배민 앱 내 ‘마이배민’ 카테고리에 있는 ‘받은 선물’ 페이지에서 카카오 교환권 사용이 가능하다. 이 페이지에 신설되는 ‘카카오 교환권 등록’을 통해 카카오톡 선물하기로 받은 교환권을 등록하면 된다. 미리 등록할 필요 없이 음식 ‘주문하기’ 단계에서 바로 교환권을 등록해 사용할 수도 있다. 같은 브랜드라면 해당 교환권에 기재된 상품 가격 이상의 다른 메뉴를 주문하는 것도 가능하다.

배민은 이번 제휴를 기념해 카카오 교환권을 이용한 주문 금액에 대해 중개 이용료, 결제정산 수수료를 교환권 사용 가능 시점부터 내년 9월 30일까지 1년간 면제해 입점 업주들의 부담을 덜어줄 예정이다.

이기호 우아한형제들 그로스부문장은 “소비자가 보다 손쉽게 모바일 교환권을 사용하는 한편 입점 업주도 사용 활성화로 인한 매출 증대의 효과를 얻기를 바란다”며 “향후 카카오톡 교환권 브랜드사를 확장해 나가고 다양한 혜택도 마련하겠다”고 했다.

▶포장 주문 할인 쿠폰 뿌리는 쿠팡이츠=반면 쿠팡이츠는 포장 주문 시 할인 쿠폰 등을 지원하는 ‘이츠 와우 감사제’를 9월 한 달간 진행하며 즉각 대응에 나섰다.

쿠팡이츠는 이츠 와우 감사제에서 고객의 1만원 이상 포장 주문에 대해 1500원 할인 쿠폰을 제공한다. 해당 쿠폰은 포장 서비스를 제공하는 모든 매장에 적용할 수 있으며 감사제 기간 중 1회 사용할 수 있다. 고객들은 쿠팡이츠 앱의 ‘포장’ 카테고리에서 원하는 포장 메뉴를 확인해서 주문하면 된다.

또 이달 한 달 동안 첫 주에는 오는 7일까지 치킨 3000원 할인 배달 쿠폰을 제공한다. 쿠팡이츠 내 치킨 카테고리에 해당하는 모든 매장에 적용된다.

치킨·피자·베이커리 등 ‘인기 브랜드 스페셜 할인’ 기획전도 한 달간 지속 운영한다. 매주 새로운 브랜드 라인업을 선보일 계획으로 참여 브랜드 대상 이용 가능한 할인 쿠폰을 제공한다.

이달 첫 주 뚜레쥬르는 1만7000원 이상 주문에 대해 3000원 할인을 배달과 포장 주문 시 모두 받을 수 있다. 멕시카나치킨은 1만8000원 이상 주문 시 4000원, 피자헛 2만2000원 이상 주문 시 7000원 배달 주문 할인을 오는 7일까지 제공한다.

쿠팡이츠 관계자는 “와우회원에게는 합리적인 가격 혜택을, 업주에게는 중개이용료 부담 없는 포장 주문을 통한 매출 향상의 기회를 제공하고자 마련했다”며 “앞으로도 고객과 업주 모두가 만족할 수 있는 다양한 혜택을 선보이겠다”고 말했다.

박혜림·권제인 기자