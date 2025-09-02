원익투자파트너스 등 3곳 최종 선정 올해 중 8000억원 규모 펀드 결성 계획

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 지방자치단체 최초로 중소·중견기업 지원 목적으로 조성된 ‘부산 미래산업 전환펀드 1호’가 자펀드 운용사 선정으로 본격적인 운용에 들어간다.

부산시는 2일 ‘부산 미래산업 전환펀드 1호’의 자펀드 운용사로 ▷원익투자파트너스 ▷아주아이비(IB)투자 ▷노앤파트너스 3곳을 최종 선정했다고 밝혔다.

이번에 선정된 운용사들은 지난 6월 551억원 규모로 조성된 모펀드를 기반으로 총 8000억원이 넘는 펀드를 연말까지 결성할 계획이다. 운용사별로 살펴보면 원익투자파트너스는 4000억원, 아주아이비(IB)투자는 3130억원, 노앤파트너스는 1500억 원 규모의 펀드 결성을 목표로 하고 있다.

모펀드 운용사인 한국성장금융투자운용은 향후 자펀드 운용사 선정을 위한 후속 절차를 마무리한 뒤 연내 프로젝트 펀드 1개를 추가로 결성할 예정이다.

한편 부산 미래산업 전환펀드는 지역 중소·중견기업의 사업재편에 대한 투자를 지원하는 펀드다. 디지털·친환경 전환 등 고부가가치형 사업으로의 체질 개선을 돕고 기존 전통 제조업 중심의 부산 지역의 산업구조를 전환하는 것이 목표다.