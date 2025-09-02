[헤럴드경제=최원혁 기자] 보이스피싱 수거책이 피해자와 경찰의 필담 기지로 붙잡혔다.

1일 유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’에는 ‘요구사항?돈. 경찰에게 보여준 충격적인 메모’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 지난 7월4일 서울의 한 파출소를 찾아온 여성 A씨의 신고로 보이스피싱 수거책을 현행범으로 체포하는 과정이 담겼다.

공개된 영상을 보면 A씨는 쪽지 한 장을 들고 파출소로 들어왔다. 쪽지에는 ‘보이스 피싱, 도와달라’는 문구가 적혀 있었다.

A씨는 금융감독원을 사칭한 보이스 피싱 조직과 통화 중이었으며 통화하는 척을 하며 경찰에 필담으로 도움을 요청한 것이다.

보이스피싱범은 A씨에게 960만원을 인출해 특정 장소로 가져올 것을 지시했다. 하지만 A씨는 상대의 어눌한 말투와 현금 전달 요구에 의심을 품고 파출소를 찾은 것으로 전해졌다.

경찰관은 즉시 종이에 “요구사항?”이라고 적어 물었고 A씨는 “돈”이라고 적어 답하는 등 필담을 이어갔다.

상황을 파악한 경찰은 사복으로 갈아입은 뒤 A씨와 함께 접선 장소로 향했다. A씨가 준비한 가짜 돈 봉투를 수거책에게 건네고 수거책이 이를 들고 자리를 뜨려는 순간 경찰이 급습해 현장에서 체포했다.

검거된 수거책은 20대 외국인 유학생으로, 고액 아르바이트 모집 글을 보고 범행에 가담한 것으로 조사됐다. 그는 조사 과정에서 범행을 인정하며 후회의 눈물을 흘린 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 수거책을 통신사기피해환급법 위반 혐의로 검찰에 넘겼다.